Ďalšie ženy obvinili speváka Plácida Dominga z obťažovania

Na snímke Placido Domingo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. septembra (TASR) - Niekoľko týždňov po tom, ako sa objavili správy o obvineniach z obťažovania zo strany Plácida Dominga, sa prihlásili nové ženy, podľa ktorých ich španielsky operný spevák ohmatával, obťažoval alebo sa správal nevhodne. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Jedenásť žien prehovorilo o svojich skúsenostiach s Domingom, ktorý je v súčasnosti generálnym riaditeľom opery v Los Angeles. Jedna žena uviedla, že ju v roku 1999 v zákulisí násilne chytil pod róbou za prsník a iné tvrdia, že sa ich nežiaduco dotýkal alebo pokúšal pobozkať.Niekoľko zamestnancov pracujúcich v divadelnom zákulisí opísalo pre AP, ako sa snažili chrániť mladé ženy pred spevákom, pričom vedenie nad jeho počínaním privieralo oči. To sa malo diať v losangeleskej opere až do sezóny 2016/2017.Domingova hovorkyňa uviedla vo vyhlásení bez ďalšieho vysvetlenia, že tieto obvinenia súZačiatkom augusta obvinilo speváka zo sexuálneho obťažovania deväť žien — osem speváčok a jedna tanečnica. K jednotlivým prípadom došlo v priebehu uplynulých 30 rokov počnúc začiatkom 80. rokov.Domingo (78) označil tieto obvinenia zadodal.Podozrenia na Domingovu adresu sú najnovšie zo série obvinení zo sexuálneho obťažovania či nevhodného správania, ktoré ich obete vznášajú voči osobnostiam z oblasti kultúry a šoubiznisu. Tieto kauzy položili základ celosvetovému hnutiu známemu ako #MeToo, apelujúcemu na ženy, aby podali svedectvo o nevhodnom správaní, ktorému boli vystavené. Kritici tomuto hnutiu vyčítajú, že namiesto boja za primerané správanie sa k ženám sa časom zmenilo na hon na mužov.