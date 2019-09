SOZA zverejnila nominácie za rok 2018 i laureátov honorárnych cien

Na snímke predseda predstavenstva Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) Ľubomír Burgr počas tlačovej konferencie k nomináciám na honorárne a štatistické ceny SOZA 5. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 5. septembra (TASR) – Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) na začiatku jesene ocení najúspešnejších domácich autorov, najlepší zvukový nosič i rádio s najvyšším podielom domácej tvorby vo vysielaní v predchádzajúcom roku. Vo štvrtok zverejnila SOZA nominácie jednotlivých kategórií i laureátov honorárnych cien.Predseda Predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr pripomenul, že v prípade štatistických cien nejde o klasickú nomináciu.upozornil.vysvetlil zároveň.V každej z kategórií štatistických cien SOZA predkladá zväz trojčlenný nominačný zoznam, mená víťazov oznámi 1. októbra na slávnostnom galavečere.Cenu SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel môžu dostať Peter Dudák, Václav Patejdl alebo Ivan Tásler, v textárskej kategórii zase Boris Filan, Vladimír Krausz či Kamil Peteraj. Nominácie kopírujú tie z predchádzajúceho roka.Na cenu pre najúspešnejšieho mladého autora sú opäť nominované Celeste Buckingham a Emma Drobná, novicom medzi kandidátmi je Marek Danko.O Cenu SOZA za najhranejšiu skladbu sa uchádzajú "Budeme to stále my" dvojice Ivan Tásler/Vladimír Krausz, "Lúč" Tomáša Buranovského a pesnička Words autorskej trojice Tomáš Zubák, Peter Graus a Emma Drobná.V kategórii Cena SOZA za zvukový nosič figurujú Miro Jaroš za Pesničky pre neposlušné detičky 3, Kali s titulom Dovi, dopo a Zuzana Smatanová a jej Echo.Laureát titulu za najvyšší podiel domáceho repertoára vo vysielaní vzíde z trojice Rádio Lumen, Rádio SiTy a Rádio Best FM.SOZA zverejnila aj laureátov honorárnych cien, ktorých vyberá dozorná rada zväzu.informoval Burgr.Slávnostný galavačer s odovzdávaním cien sa uskutoční 1. októbra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Víťazi si odnesú trofej v podobe bronzovej plastiky s názvom Eurydika od sochárky Jany Brisudovej.