Ďalším dodatkom Zmluvy so štátom bude RTVS môcť využiť vyše milión eur

Na snímke budova RTVS v Mlynskej doline, archívne foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. augusta (TASR) - RTVS získa ďalšie peniaze zo štátneho rozpočtu. Podľa dodatku Zmluvy so štátom, ktorú Rada RTVS v pondelok zobrala na vedomie, bude môcť verejnoprávny vysielateľ na výrobu programov využiť 1.129.110 eur. Celková alokácia zo zmluvy na tento rok sa tak po dodatku zvýši na 27.804.110 eur.“ ozrejmila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Na výrobu programov v súvislosti s podujatiami 30. výročia Novembra '89 získala RTVS 370.000 eur.dodala Rusnáková.V prípade prostriedkov z rozpočtov ministerstiev RTVS vyrobí dodatočné diely seriálu Polícia (alokácia 129.360 eur z Ministerstva vnútra SR) i seriálu Moja diagnóza, venovaného téme prevencie onkologických chorôb (alokácia 29.750 eur z Ministerstva zdravotníctva SR).dodala Rusnáková.V súvislosti s predchádzajúcim dodatkom Zmluvy so štátom prerokovala Rada RTVS v máji zvýšenie disponibilných prostriedkov o 675.000 eur. Telerozhlas ich investoval do nákupu nových nástrojov pre Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a národnostného vysielania. Vláda SR v druhej polovici mája takisto rozhodla o deväťmiliónovej injekcii pre RTVS, ktorá mala predstavovať čiastočnú kompenzáciu za znížené príjmy z tzv. koncesionárskych poplatkov. Aj v tomto prípade išla hlavná časť príjmov na dofinancovanie vysielania a nákup licencií na športové prenosy.