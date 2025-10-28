|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Dámske tenisky – módna obuv, ktorá sa hodí ku všetkému
Pôvodne športové topánky v podobe tenisiek sa behom desaťročí stali základom každého šatníka a premenili sa na ikonu módy.
Zdieľať
Tenisky dámske sú stelesnením athleisure štýlu – spájajú v sebe funkčnosť a neformálnu eleganciu. V oblasti komfortu nemajú konkurenciu. Tenisky pokojne kombinujte so šatami či kostýmami. Ak neviete, ako na to, inšpirujte sa v nasledujúcich riadkoch.
Tenisky dámske – zmeňte s nimi všetky pravidlá v obliekaní
V móde sa postupne všetky stereotypy búrajú. Vďaka slobode v obliekaní a doplnkoch sa tenisky dámske začali objavovať nielen na športoviskách, ale prakticky všade, kam sa pozriete. Postupne sa stali stálicou v šatníkoch a prakticky definujú súčasnú ležérnu estetiku. Variabilita strihov a farieb umožňuje dámske tenisky prispôsobiť športovým, casual aj elegantným outfitom. Zmeňte s teniskami všetky pravidlá a kombinujte ich podľa nálady a vášho štýlu.
Pri teniskách dvojnásobne platí, že investícia do kvalitných materiálov sa vám mnohonásobne vráti. Vsaďte na kožu, priedušné textílie alebo veľmi módny semiš. Všímajte si prešívanie a lepenie podrážok. Ideálne sú tenisky dámske, ktoré kombinujú ergonomické vlastnosti s trendovým dizajnom. Ak vsadíte všetky karty na takéto kúsky, tenisky s vami zvládnu maratón povinností počas celého dňa a k tomu aj večerný drink v meste.
Dámske tenisky – vyberte si z trendy kúskov pre štýlové outfity
Ak pri nákupoch preferujete veľký výber, kliknite na online ponuku obchodu CCC. Rovnako široký výber dámskych tenisiek objavíte aj priamo v kamenných predajniach CCC. Známe značky, nové modelové rady či obľúbené stálice – v CCC obchodoch nájdete nielen tenisky, ktoré vám sadnú. Ktoré z tenisiek by nemali chýbať vo vašej kolekcii?
- Chunky tenisky – tieto tenisky s masívnou podrážkou sú výrazné a obohatia každý outfit. Sú tiež odpoveďou na to, ako získať výšku a cítiť sa komfortne. Tenisky na platforme sa skvele hodia k úzkym džínsom v skrátenom strihu, ale tiež k voľným džínsom s dĺžkou pod lem tenisiek. Rozumejú si aj s oversized oblečením a plisovanými sukňami.
- Biele minimalistické tenisky dámske – ak hľadáte niečo univerzálne, biele tenisky s rovnou podrážkou sú pre vás to pravé. Jednoduché biele tenisky sú ikonou. Ich sila spočíva v neutrálnej, praktickej tónine. Tieto tenisky nekričia, ale dopĺňajú vzhľad. Biele tenisky dámske môžete nosiť ku kostýmu či letným šatám.
- Retro tenisky – všetky známe značky v posledných sezónach zaplavili trh s teniskami v retro strihu. Nie je sa čomu čudovať, keďže po vintage a retro doplnkoch je veľký dopyt. Ak aj vy zbožňujete v obliekaní návraty späť, kúpte si tenisky v pastelových farbách a obujte ich k joggerom, mikinovým šatám a voľným športovým súpravám.
- Textilné slip-ony – tieto tenisky nájdete v obchodoch aj pod názvom plátenky. Sú odľahčenou verziou klasických tenisiek. Dobre vám poslúžia počas jari a leta. Ich minimalistický strih spolu s priedušným materiálom je dobrým základom pre šortky, maxi sukne a dlhé šaty.
Dámske tenisky – ideálna voľba pre smart casual šatník
Ako si tenisky dámske rozumejú s outfitmi do práce? Office dress code má každá firma iný, ale vo väčšine prípadov sa dajú tenisky zakomponovať aj do outfitu do práce. Kombinácia elegantných, rovno strihaných nohavíc a čistých, minimalistických tenisiek je ukážkou moderného kancelárskeho štýlu. Naším tipom sú nohavicové kostýmy, ku ktorým tenisky pridávajú moderný twist a sú symbolom power dressingu.
V teniskách sa vždy môžete cítiť sama sebou bez ohľadu na to, kam sa práve chystáte. Tenisky dámske sú naozaj tým kúskom, ktorý by nemal chýbať v kolekcii doplnkov modernej ženy. Vyberte si elegantný, športový alebo retro model a každý váš outfit získa osobnosť. Vyskúšajte ich a zistíte, že tenisky pristanú aj vám.
Prečítajte si tiež
Osamelosť seniorov je tichá epidémia. Kto ju zastaví?
Balázs Orbán: Maďarsko chce so SR a Českom vytvoriť antiukrajinský blok