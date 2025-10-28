|
Utorok 28.10.2025
Meniny má Dobromila
|
28. októbra 2025
Osamelosť seniorov je tichá epidémia. Kto ju zastaví?
Predstavte si, že každý tretí starší človek trávi dni bez rozhovoru, bez dotyku, bez pocitu, že niekomu chýba. Osamelosť seniorov sa pomaly, ale isto stáva jednou z najväčších neviditeľných kríz našej ...
Zdieľať
28.10.2025 (SITA.sk) - Predstavte si, že každý tretí starší človek trávi dni bez rozhovoru, bez dotyku, bez pocitu, že niekomu chýba. Osamelosť seniorov sa pomaly, ale isto stáva jednou z najväčších neviditeľných kríz našej doby. A hoci Slovensko starne, spoločnosť na to zatiaľ nemá pripravenú odpoveď.
Vo videu, ktoré vzniklo pri príležitosti spustenia grantového programu Dar času, sa stretli traja odborníci, ktorí túto tému vnímajú z rôznych uhlov:
Práve preto vznikol grantový program Dar času, ktorý má ambíciu priniesť do domovov dôchodcov viac blízkosti, rozhovorov, komunitného života a pocitu spolupatričnosti. Program ponúka trojročnú podporu – od štartovacieho grantu až po pomoc s fundraisingom – a je určený pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú pobytovú starostlivosť seniorom.
Nadačný fond Dr. Max plánuje podporiť minimálne jedno zariadenie v každom samosprávnom kraji Slovenska. Cieľom je aktivizácia seniorov, podpora duševného zdravia, prepájanie generácií a budovanie komunity, v ktorej sa nikto necíti sám.
Pozrite si video, v ktorom zaznieva jasná výzva: Je čas konať. Nie jednorazovo, ale systematicky, ľudsky a s rešpektom.
Viac informácií o grantovom programe nájdete na Nadačný fond Dr. Max | Dr.Max .
Zdroj: SITA.sk - Osamelosť seniorov je tichá epidémia. Kto ju zastaví? © SITA Všetky práva vyhradené.
