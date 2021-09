Dámske topánky, ktoré nikdy nevyjdú z módy

Kvalitná obuv nám zdravotne môže pomôcť a podporiť zdravé držanie tela. Niektoré trendy kúsky nie sú vhodné na každodenné nosenie, no napriek tomu predstavujú nesmierne elegantnú formu ako oživiť váš outfit. Ideálnou voľbou sú nadčasové pohodlné kúsky, ktoré vynosíte aj niekoľko rokov a nikdy nevyjdú z módy. Aké sú to?

Nadčasové voľnočasové dámske topánky

Medzi voľnočasovú obuv, ktorá nikdy nevyjde z módy patria bezpochyby tenisky. Sú nesmierne variabilné a v súčasnosti sa kombinujú rovnako do elegantných, ako aj do štýlových ležérnych, či športových outfitov. Sú vhodné na športové aktivity, ale rovnako majú význam aj ako klasická obuv na bežné dni. Navyše sú nesmierne pohodlné a zdravotne nezávadné. Skrátka ideálny nadčasový kúsok na bežné nosenie. Ak ich navyše zvolíte v neutrálnom prevedení, máte vyhraté.

Ďalšou variantou nadčasových topánok je dámska členková obuv. Členkové topánky ako také sú ideálne na nosenie počas jesene, či jari. Niektoré modely sa dajú s hrubšou ponožkou využiť aj počas zimy, a tak ide o dobre využiteľný prvok vášho botníka. Medzi nadčasové modely členkových topánok patria napríklad chelsea topánky alebo kanadové verzie členkovej obuvi. Využijete ich na množstvo štylizácií a pritom budete vždy vyzerať trendy. Ak siahnete po čiernych, kožených verziách, máte zaručené, že pôjde o nadčasový kúsok.

Medzi variabilné, nadčasové a elegantné kúsky patria aj vysoké čižmy, či už v koženej, koženkovej alebo semišovej variante. V tomto roku sú trendy skôr vysoké čižmy s hrubším podpätkom. Trendové sú aj širšie sáry, ktoré sa na nohe nazberkajú. Avšak ak chcete zvoliť viac nadčasový variant, odporúčame siahať po klasických, dobre padnúcich neutrálnych topánkach na podpätku, či na rovnej podrážke.

Široký výber nadčasových aj trendy kúskov obuvi nájdete v spoločnosti CCC. Táto spoločnosť distribuuje topánky prostredníctvom internetového obchodu aj prostredníctvom kamennej predajne. Vďaka širokému spektru kvalitných produktov si vyberie každý zákazník podľa svojho vkusu a preferencií.

Ako si vybrať nadčasový kúsok?

Základom pre výber nadčasového kúsku je predovšetkým siahnuť po neutrálnej farbe. Ak si chcete zaručiť, že váš výber bude nadčasový zvoľte hnedú, čiernu, šedú, či tmavomodrú farbu. Do nadčasových kúskov sa oplatí investovať, a preto je vhodné siahať po produktoch z kože alebo iných odolných materiálov. Vyžadujú si síce väčšiu vstupnú investíciu, no budete ich môcť využívať aj niekoľko rokov.

Ďalším dôležitým predpokladom pre výber nadčasového kúsku je voľba neutrálneho modelu. Vzhľad je nesmierne dôležitý a čím jednoduchšie prevedenie zvolíte, tým je samotný výsledok efektnejší. Napríklad spomínané chelsea boots nemajú žiadne výrazné prvky. Vďaka tomu sa ľahko kombinujú ku všetkým štylizáciám a môžete ich používať na každodenné nosenie.

Výber nadčasových kúskov do vášho šatníka vám uľahčí skladanie outfitov a tým vám ušetrí čas. Rovnako je omnoho ekonomickejšie zadovážiť si jeden kvalitný kúsok ako veľa memej kvalitných. Aj z ekologickej stránky je to šetrnejšie. Z nadčasových kúskov si môžete vyskladať vynikajúci kapsulový šatník, ktorý sa vám bude jednoducho kombinovať do širokého spektra outfitov.