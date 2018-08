Dán Cort Nielsen vyhral 5. etapu Binck Bank Tour

Cort Nielsen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 5. etapy (Blankenberge – Ardooie, 166,3 km):



1 Magnus Cort Nielsen (Dán./Astana) 4:39:50 h, 2. Julius van den Berg (Hol./EF-Education First Drapac), 3. Alexis Gougeard (Fr./Ag2R) obaja rovnaký čas, 4. Jonas Rickaert (Belg./Sport Vlaanderen-Baloise) +29 s, 5. Caleb Ewan (Aus./Mitchelton-Scott) +33, 6. Matteo Pelucchi (Tal./Bora-Hansgrohe), ... 122. Juraj SAGAN (BORA-Hansgrohe) všetci rovnaký čas



Celkové poradie:



1. Matej Mohorič (Slovin./Bahrain-Merida) 16:28:51 h, 2. Sean De Bie (Belg./Veranda's Willems Crelan) +3 s, 3. Stefan Küng (Švaj./BMC) +22, 4. Maxime Vantomme (Belg./WB Veranclassic AP) +28, 5. Michael Matthews (Aus./Sunweb) +30, 6. Taco Van Der Hoorn (Hol./Roompot - Ned. Loterij) +32, ... 103. J. SAGAN +3:36

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lanaken 17. augusta (TASR) – Dánsky cyklista Magnus Cort Nielsen vyhral piatkovú 5. etapu pretekov Binck Bank Tour. Jazdec stajne Astana sa presadil v špurte trojice po úniku a trasu dlhú 204,4 km zo Sint-Pieters-Leeuwu do Lanakenu zvládol za 4:39:50 h. Na druhej priečke finišoval Holanďan Julius van den Berg z EF-Education First Drapac a tretí skončil Francúz Alexis Gougeard z Ag2R.Pre dvadsaťpäťročného Dána je to už štvrté víťazstvo v sezóne, pričom jedno zaknihoval aj na Tour de France.povedal v cieli.Jediný slovenský zástupca na štarte Juraj Sagan prišiel do cieľa na 122. mieste v rovnakom čase ako pelotón. V celkovom poradí mu patrí 103. priečka s mankom 3:36 minút. Na čele sa udržal Slovinec Matej Mohorič z Bahrainu-Merida s trojsekundovým náskokom pred Belgičanom Seanom De Biem z tímu Veranda's Willems Crelan.