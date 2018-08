Vedenie Slovana odsúdilo kroky rakúskej strany voči fanúšikom

Na snímke trávnik na štadióne Allianz Arena v odvetnom zápase 3. predkola Európskej ligy Rapid Viedeň - ŠK Slovan Bratislava vo Viedni 16. augusta 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 17. augusta (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu Slovan Bratislava odsúdilo kroky rakúskej strany voči svojim fanúšikom počas štvrtkovej odvety 3. predkola Európskej ligy vo Viedni. Viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml. zvažuje aj možné právne kroky voči konaniu rakúskej strany. Klub to uviedol v stanovisku, ktoré publikoval na svojej internetovej stránke.TASR ho uvádza v plnom znení a bez redakčných úprav:ŠK Slovan odsudzuje kroky rakúskej strany voči našim fanúšikom na zápase vo Viedni.ŠK Slovan Bratislava sa rozhodol reagovať na medializované informácie týkajúce sa našich fanúšikov v spojitosti so zápasom 3. kola kvalifikácie Európskej ligy UEFA vo Viedni. Chceme reagovať na viacero nepravdivých a zavádzajúcich informácií v súvislosti s touto témou.Klub zabezpečil špeciálny vlak, ktorý by majoritnú časť fanúšikov vysadil na stanici Wien – Hütteldorf, vzdialenej približne 400 metrov od miesta konania zápasu. Súčasťou vlakovej výpravy mali byť členovia usporiadateľskej služby i zástupcovia klubu. Klub túto alternatívu vyhodnotil z hľadiska bezpečnosti a plynulej organizácie presunu fanúšikov aj po porade s odborníkmi za jednoznačne najvhodnejšiu.Rakúska polícia len tri dni výkopom rozhodla o zrušení špeciálneho vlaku v čase, keď bolo predaných viac než 700 vstupeniek. Myslíme si, že toto rozhodnutie výrazne ovplyvnilo proces, vďaka ktorému mal byť zabezpečený bezproblémový presun fanúšikov na štadión. Je potrebné dodať, že medzi fanúšikmi boli starší ľudia, ženy či mladiství. Sme presvedčení, že pokiaľ by špeciálny vlak nebol zrušený, tak by k problémom ani nemuselo dôjsť.Následná individuálna preprava bola výrazne ovplyvnená kontrolami a reštrikciami zo strany rakúskej polície, a to ako na hraniciach, tak aj v samotnej Viedni. Výsledkom týchto opatrení bolo, že zhruba polovica fanúšikov, ktorí vycestovali, sa napriek zakúpeným a platným vstupenkám nedostala na zápas.Je nám veľmi ľúto, že v tejto skupine sa nachádzala drvivá väčšina fanúšikov, ktorých jediným cieľom bolo slušne a športovo podporiť Slovan. Žiaľ, voči našim priaznivcom bol uplatnený princíp kolektívnej viny, keďže veľa z nich nemohlo prísť na zápas.ŠK Slovan Bratislava odsudzuje akékoľvek nešportové prejavy. Veríme, že fanúšikovia vo vlastných radoch dohovoria tým, ktorí narúšali plynulú prepravu na štadión. Na druhej strane však nebudeme nikdy súhlasiť s uplatnením kolektívnej viny voči tým, ktorí nič zlé nespáchali! Je nám ľúto, že včerajšie udalosti vrhajú negatívne svetlo na fanúšikov Slovana ako celok, pričom ako sme už spomenuli, vôbec k nim nemuselo dôjsť.Viaceré kroky, ktoré boli voči fanúšikom podniknuté (zrušenie špeciálneho vlaku, obmedzenie počtu vstupeniek, nevpustenie veľkej časti fanúšikov na štadión) vnímame ako zvláštne a mimoriadne neštandardné. Zároveň by sme chceli zdôrazniť, že pri prvom zápase sme rakúskej strane maximálnu súčinnosť a ústretovosť, pričom sme zápas zorganizovali tak, že prebehol bez akýchkoľvek negatívnych incidentov. Mrzí nás, že to isté nebolo umožnené nášmu klubu a našim fanúšikom vo Viedni." povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.