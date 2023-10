Daň z nehnuteľnosti sa v Martine zatiaľ zvyšovať nebude, na schválenie nariadenia chýbal jeden hlas

Snaha o stiahnutie bodu

Pomoc od štátu nečakajte

Očakáva sa opakovanie rokovania

26.10.2023 (SITA.sk) - Sadzby dane z nehnuteľnosti sa v Martine zatiaľ zvyšovať nebudú. Podľa návrhu radnice mali byť sadzby pre rodinné domy, byty, chaty, garáže i priemyselné stavby v porovnaní so súčasným stavom od 1. januára 2024 vyššie o 100 percent. Pri hlasovaní v mestskom zastupiteľstve nakoniec na schválenie príslušného všeobecne záväzného nariadenia chýbal jeden hlas.Na úvod programu sa opoziční poslanci pokúšali nechať stiahnuť predmetný bod z rokovania.„Mesto Martin je ako deravé vedro, do ktorého liať vodu nemá zmysel. Ako môžeme prísť s návrhom na drastické zvýšenie daní, keď sme sa najprv nepostarali o obrovské diery v podobe zbytočného druhého viceprimátora, nedostatočného čerpania eurofondov, zbytočne veľkého počtu poslancov a nevýhodných zmlúv a prenájmov," skonštatoval Milan Ftorek z klubu Reštart Martina.Jeho návrh na stiahnutie bodu z rokovania však podporilo len 14 poslancov. Radnica zdôvodnila snahu o zvýšenie daní chýbajúcimi finančnými zdrojmi.V budúcom roku očakáva znížený príjem z podielových daní o 655-tisíc eur či navýšenie zákonných výdavkov na mzdy učiteľov o 1,1 milióna eur. Spolu s očakávaným zvýšením cien energií a dopadmi inflácie prepočty radnice hovoria o potrebe získať do rozpočtu 3,7 milióna eur.„Keď sa na ministerstve financií spýtate, ako má mesto pri zvyšovaní zákonných povinností zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií, majú pre vás iba jednu odpoveď. Zvýšte si vlastné príjmy, nečakajte na pomoc od štátu," poznamenala v úvodnom slove vedúca ekonomického odboru Mestského úradu v Martine Marta Ostrodická Poslanec Michal Uherčík spochybnil analýzu chýbajúcich príjmov a v mene poslaneckého klubu Skúsme to inak navrhol 20-percentné zvýšenie daňových sadzieb, na ktoré by nadväzovalo každoročné 10-percentné navyšovanie. Uherčík tiež nabádal k zmenám v poplatku za vývoz a uloženie odpadu, keďže v odpadovom hospodárstve mestu chýba viac ako milión eur.Radničný návrh bol nakoniec pred rozhodujúcim hlasovaním upravený pozmeňovacími návrhmi Tatiany Červeňovej Stanislava Thomku , ktoré zmierňovali navýšenie daňových sadzieb pre stavby na bývanie a priemyselné stavby. Aj napriek tomu k získaniu potrebnej trojpätinovej väčšiny chýbal jeden poslanecký hlas.Za VZN hlasovalo 18 z 31 prítomných poslancov. Dá sa však očakávať, že do konca kalendárneho roka sa ešte VZN o miestnych daniach objaví na rokovaní mestského zastupiteľstva.