Orbán čaká na príchod ukrajinskej delegácie do Budapešti, je pripravený rokovať o ďalšej vojenskej pomoci

26.10.2023 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán chce, aby do Budapešti prišla ukrajinská delegácia, predtým ako Európska únia rozhodne o ďalšej vojenskej pomoci z Európskeho mierového nástroja . Informuje o tom portál Európska pravda.Pred stretnutím európskych lídrov v Bruseli sa predsedu maďarskej vlády spýtali, čo treba očakávať ohľadom pomoci Ukrajine v hodnote 500 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja, ktorého pridelenie blokuje maďarské veto.„Čakáme na príchod ukrajinskej delegácie do Budapešti na rokovanie o tom. Sme otvorení a pripravení rokovať," povedal Orbán.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v pondelok po stretnutí unijných ministrov zahraničia potvrdil, že nepadlo rozhodnutie o pridelení danej tranže pomoci. Borrell dodal, že ministri diskutovali aj o schválení samostatného multimiliardového programu na financovanie vojenskej pomoci Ukrajine v rámci Európskeho mierového nástroja, no čakajú na politické usmernenie zo zasadnutia Európskej rady , ktoré sa koná tento týždeň.