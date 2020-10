Daň z príjmu by sa mohla znížiť, ministerstvo financií chce zaviesť väčšiu rovnosť v spoločnosti

Vyššia daň z nehnuteľnosti

Zmeny čakajú aj trestné právo

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Od roku 2022 by sa malo na Slovensku znížiť zdaňovanie práce a zvýšiť zdaňovanie spotreby a majetku. Uvádza sa to v dokumente Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR . Ide o tzv. zásobník reforiem pre plán obnovy.Zmeny v daňovom mixe majú zvýšiť motiváciu pracovať a zamestnávať, špeciálne pre nízkopríjmových a dlhodobo nezamestnaných. Má sa zaviesť spravodlivé zdanenie majetku, uplatňovanie princípu "znečisťovateľ platí" a väčšia férovosť v zdanení."Zmeny budú koncipované tak, aby čo najmenej prispievali k potenciálnym deformáciám, nespravodlivosti a nerovnosti v spoločnosti," konštatuje sa v materiáli.Slovensko tiež zrejme čaká zvýšenie daní z nehnuteľností, čím sa majú posilniť vlastné zdroje samospráv. "Majetkové dane z nehnuteľností sú mimoriadne efektívne a ak sú naviazané na trhovú hodnotu, tak aj značne spravodlivé," uvádza sa v dokumente.Toto opatrenie si podľa rezortu financií vyžiada vytvorenie cenových máp, elektronizáciu a digitalizáciu služieb katastra. Vláda má tiež podporovať produktívne investície a inovácie cez superodpis pre technológie priemyslu 4.0 a zvýšiť daňovú neutralitu pri odpočte daňových strát.Upraviť sa majú aj environmentálne dane a poplatky. Materiál počíta so zavedením pravidelnej indexácie pevne stanovených daní a poplatkov Zdanenie motorových vozidiel má zohľadňovať množstvo vypúšťaných emisií CO2. Zdaniť sa má napríklad aj vizuálny smog z vonkajšej reklamy. Rezort financií počíta s tým, že tieto opatrenia sa zavedú od januára 2021.Dokument odporúča riešiť aj zdanenie fyzických osôb, ktoré presúvajú zisky do schránok v daňových rajoch. Majú sa totiž odstrániť výnimky z uplatňovania CFC pravidiel pre fyzické osoby. Tieto zmeny má parlament schváliť už v decembri tohto roka.Zmeny majú nastať aj v trestnom práve, ktoré podľa materiálu v súčasnosti cez účinnú ľútosť nemotivuje k dobrovoľnému plateniu daní, ale fakticky poskytuje nezodpovedným subjektom neobmedzenú daňovú amnestiu.