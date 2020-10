Príjmy Environmentálneho fondu stúpajú, ale priemyselné podniky dostávajú čoraz menej financií

Predaj emisných povoleniek stúpol trojnásobne

Nákladné projekty s pozitívnym dopadom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Podpora priemyselných podnikov z Environmentálneho fondu klesá, hoci jeho príjmy stúpajú. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Podľa priemyselných firiem vďaka predaju emisných povoleniek stúpol príjem environmentálneho fondu od roku 2016 takmer trojnásobne, no podpora projektov priemyselných firiem klesla od roku 2017 do roku 2019 z desiatich miliónov eur na štyri milióny.Priemyselné podniky preto žiadajú prostredníctvom Asociácie priemyselných zväzov (APZ), Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Klubu 500 vládu Slovenskej republiky, aby zvýšila podporu, ktorú tieto firmy prostredníctvom Environmentálneho fondu dostávajú.Environmentálny fond prispieva firmám podľa APZ stále menej, hoci od roku 2016 získal vďaka predaju emisných povoleniek príjmy vo výške 625 miliónov eur. Trend v iných krajinách je však opačný. Nórsko od roku 2017 zvýšilo príspevky firmám z Environmentálneho fondu zo 43 na 127 miliónov eur a Nemecko z 202 na 567 miliónov eur.„Žiadame, aby štát zmenil takýto prístup a aby v maximálnej možnej miere prerozdelil výnosy Envirofondu získané z predaja emisných povoleniek v rámci už existujúcich schém štátnej pomoci,“ povedal viceprezident APZ a prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Milan Veselý.Predstavitelia priemyslu dodávajú, že štát musí mať záujem na výraznejšej podpore domácich výrobcov, ktorí sa snažia realizovať nákladné projekty s pozitívnym dopadom na životné prostredie.Vysoké ceny energií na Slovensku dostávajú takýchto výrobcov do konkurenčnej nevýhody v porovnaní s európskou a hlavne ázijskou konkurenciou, ktorá nie je vo svojej cenotvorbe významne limitovaná nákladným dodržiavaním prísnych ekologických noriem.