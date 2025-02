Daň za ubytovanie sa v Prešove dočasne zvýši, mesto tak chce vykryť zvýšené náklady počas ME vo futbale do 21 rokov

Očakávajú tisícky návštevníkov

Komisia navrhla päť eur na noc

26.2.2025 (SITA.sk) - Mesto Prešov dočasne zvýši sadzbu dane za ubytovanie na päť eur na osobu a prenocovanie. Nová sadzba dane má byť platná počas jediného mesiaca – júna tohto roka.Úprava všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach, ktorú na svojom stredajšom rokovaní odsúhlasili prešovskí mestskí poslanci, súvisí s organizáciou majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov, ktorých dejiskom bude aj mesto Prešov. Návrh podporilo 25 z 28 prítomných poslancov.Mesto očakáva v súvislosti s organizáciou šampionátu, ktorý sa uskutoční od 11. do 28. júna, tisícky návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Ako uviedol vedúci odboru financií MsÚ v Prešove Radko Lapoš ako predkladateľ návrhu, výrazne tak narastie obsadenosť ubytovacích kapacít v meste.Zároveň to pre samosprávu znamená zvýšenie nárokov na čistotu a bezpečnosť mesta. Zvýšenie dane za ubytovanie počas obdobia majstrovstiev má preto umožniť zabezpečiť služby pre návštevníkov mesta vo väčšej intenzite a finančne pokryť očakávania a potreby zvýšenému počtu návštevníkov v meste.„Návrh na zvýšenie miestnej dane za ubytovanie je dôkladne plánovaný tak, aby zostal v medziach primeraného zvýšenia, ktoré neodradí návštevníkov ubytovať sa,“ uviedlo mesto v dôvodovej správe.Aktuálna sadzba dane za ubytovanie v meste je vo výške 2,20 eur na osobu a prenocovanie. Keďže podľa legislatívy nie je možné určovať rôzne sadzby dane za ubytovanie v určitom časovom úseku, mesto muselo novelizovať celé príslušné VZN.Samospráva pritom pôvodne uvažovala so zvýšením sumy na 3,50 eur na osobu a prenocovanie. Komisia mestského zastupiteľstva pre financie, rozpočet a správu mestských organizácií a obchodných spoločností túto sumu na svojom rokovaní zvýšila na päť eur. Takýto návrh odobrila aj mestská rada.Súčasťou schváleného uznesenia je aj požiadavka na primátora mesta predložiť na aprílové rokovanie zastupiteľstva nové VZN, kde sa sadzba dane za ubytovanie opätovne zníži s účinnosťou od 1. júla. V meste Prešov je kapacita ubytovacích zariadení 2 427 lôžok.