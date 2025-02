Slovensko je podľa evanjelickej cirkvi v zložitom období, situáciu stupňuje konfrontačná kultúra aj degradácia politiky

Pseudonáboženské zaujatie politikou

Občania majú plné právo protestovať

26.2.2025 (SITA.sk) - Slovenská spoločnosť je nadmieru polarizovaná, naplnená hádavosťou a cynizmom. Uviedli to predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) , podľa ktorých Slovensko prechádza zložitým obdobím.Situáciu podľa ECAV stupňuje konfrontačná kultúra sociálnych sietí, frustrácia občanov z nefungovania právneho štátu, z neustáleho zvyšovania životných nákladov, z degradácie politiky na dosahovanie osobných záujmov, prezentácie kontroverzných pravicových i ľavicových ideológií, riskantnosť bezpečnostnej situácie a blízkosť vojny.Záujem občanov o verejné dianie podľa predstaviteľov ECAV neraz prekračuje normy štandardného politického záujmu.„Naberá na seba znaky až pseudonáboženského zaujatia politikou. Je to znepokojujúci jav. Signalizuje vnútornú prázdnotu, ktorá túži byť naplnená, a to čímkoľvek,“ dodala ECAV, ktorá je presvedčená, že aj napriek potrebe politicky sa orientovať je zmysel života v niečom inom než v neustálom recyklovaní politických tém a v burcovaní voči odporcom.ECAV upozornila na úpadok politickej kultúry a výkonu politickej moci, za ktoré nenesie vinu len spektrum politických strán, hnutí, aktivistických skupín či médií. „Vina je všeobecná. Potrebu úrovne a slušnosti navonok proklamujú všetci. Je však realizovaná veľmi pragmaticky, podľa okamžitých záujmov. Biblickým pomenovaním takéhoto stavu je pokrytectvo,“ dodala ECAV.Evanjelická cirkev vyjadrila obavu, že úpadok politickej kultúry a poňatie politiky ako predstavenia, ktoré provokuje emócie voličov, sa stáva štandardom. Vyzvala preto občanov, aby odmietli takýto štýl politickej práce a prezentácie.„Žiadajme od politikov reálne plány na ochranu záujmov a rozvoja nášho štátu a zvyšovania kvality života občanov, koncepčnú politickú prácu v štruktúrach strán a hnutí, súťaž myšlienok a vízií, či argumentáciu, z ktorej občan môže porozumieť obsahu politiky,“ dodali evanjelici, ktorí súčasne apelujú na médiá, aby neuplatňovali dvojaký meter. „Aby jedným neprechádzalo bez povšimnutia to, za čo iných odsudzujú,“ vyhlásila ECAV s tým, že neschopnosť médií nezaujato hodnotiť deformuje politickú kultúru a diskusiu.Občania majú podľa ECAV plné právo prejaviť nespokojnosť aj prostredníctvom protestov. Vyzýva však účastníkov na zachovanie slušnosti, aby sa zbytočne neeskalovalo napätie. Predstavitelia ECAV v tejto súvislosti vyzvali aj politikov, aby nešťastnými výrokmi zbytočne nevyháňali občanov do ulíc a neradikalizovali ich.Evanjelici súčasne deklarujú, že výzvy, ktorým Slovensko čelí, nie je možné riešiť mimo Európskej únie a NATO, a bez spolupráce s najbližšími susedmi. Vyjadrili sa, že odsudzujú napadnutie Ukrajiny Ruskom.„S finančnou i materiálnou pomocou dodnes stojíme na strane obetí agresie,“ dodala ECAV, ktorá si želá mier, pokoj a spravodlivosť aj pre obyvateľov Gazy a Izraela.Súčasne si v týchto dňoch pripomínajú aj siedme výročie tragickej smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Udalosti, ktoré viedli k ich smrti, nám pripomínajú naliehavú potrebu budovať spoločnosť, v ktorej vládne pravda, morálna integrita a vzájomný rešpekt,“ doplnili predstavitelia ECAV.