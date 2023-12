Daň za ubytovanie vo Vysokých Tatrách porastie až o 75 percent, turistom však prinesie aj benefit

Niekoľkonásobne zvýšené náklady

Rozvoj cestovného ruchu

15.12.2023 (SITA.sk) - Vosa od nového roka bude platiť vyššia. Porastie o 75 percent, teda zo súčasných 2 eur na 3,50 eura. Rozhodli o tom vo štvrtok poslanci mestského zastupiteľstva.Ako informovala za samosprávu Katarína Bohušová, poslanci hlasovali aj o zvyšovaní dane z nehnuteľnosti či za psa, ale aj poplatkov za komunálny odpad. Okrem iného tiež odsúhlasili všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.Dôvodom nárastu sadzieb vo Vysokých Tatrách sú niekoľkonásobne zvýšené náklady napríklad na úpravu zelene, údržbu komunikácií či osvetlenie. Ide pritom podľa samosprávy o najvýznamnejšiu a najnavštevovanejšiu destináciu v rámci Slovenska.„Mesto musí premietnuť zvýšené náklady do nových opatrení, preto sme boli nútení zvýšiť niektoré dane a poplatky,“ skonštatoval primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák. Jednou z nich je spomínaná daň z ubytovania.Podľa dôvodovej správy k zastupiteľstvu bol pôvodne predkladaný návrh zvýšiť ju na štyri eurá. „Mali sme dve možnosti, mohli sme vyberať peniaze napríklad za bežecké trate, ktoré sú platené z dane z ubytovania. Bude však jednoduchšie zaplatiť to v jednom balíku, teda z miestnej dane zabezpečíme rozvoj cestovného ruchu,“ poznamenal Štefaňák.Daň napokon porastie o spomínaných 75 percent. „Nechceme, aby to návštevníkov odradilo, ale aby sme pre turistov zachovali najvyšší štandard,“ vysvetlil primátor.Zaplatenie miestnej dane za ubytovanie však prináša pre turistov v Tatrách aj benefit, a tým je automatické poistenie na zásah Horskej záchrannej služby. Tatranská informačná kancelária ale pripomenula, že toto poistenie sa vzťahuje len na turisticky značkované trasy, nie napríklad na výstup s horským vodcom. V takom prípade sa musia turisti pripoistiť.