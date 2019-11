Daniel Craig potvrdil, že No Time to Die bude jeho poslednou bondovkou

Na snímke Daniel Craig. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. novembra (TASR) - Britský herec Daniel Craig oficiálne potvrdil, že ukončil účinkovanie vo filmoch o tajnom agentovi Jamesovi Bondovi. Informoval o tom v piatok on-line denník The Independent.Craig na otázku nemeckých médií, či jeho čas v tejto úlohe už vypršal, odpovedal:No Time to Die je Craigovou piatou a celkovo 25. bondovkou produkčnej spoločnosti Eon. Premiéru bude mať na budúci rok v apríli. Craig predtým Jamesa Bonda stvárnil vo filmoch Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) a Spectre (2015).V najnovšom pokračovaní účinkujú aj Christoph Waltz, Rami Malek, Léa Seydouxová, Naomie Harrisová, Ben Whishaw, Ana de Armasová, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright a Lashana Lynchová.Medzi adeptmi na ďalšieho predstaviteľa agenta 007 figurujú Aidan Turner, Idris Elba a Tom Hiddleston.