Speváčka Lizzo vystupuje na udeľovaní cien MTV Video Music Awards 2019 v Newarku 26. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Speváčka Lizzo je americkou kráľovnou roku 2019. Prežíva nádherné obdobie, čo potvrdilo aj vyhlásenie nominácií na ceny Grammy. Jej meno sa na zozname kandidátov na víťazstvo objavuje až osemkrát. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.Triumf Lizzo je zaslúžený. Jej singel Truth Hurts sa tento rok hneď sedemkrát dostal na prvé miesto amerického singlového rebríčka, čím Lizzo vyrovnala rekord ustanovený pre rapovú skladbu v ženskej interpretácii. Pred ňou sa to podarilo iba dvojici Iggy Azalea a Charli XCX so skladbou Fancy. Lizzo v roku 2019 vydala album Cuz I Love You a jej aktuálnym singlom je skladba Good As Hell, respektíve jej nová úprava, v ktorej hosťuje Ariana Grande.Tohtoročné vyhlasovanie nominácií na americké výročné ceny vojde do dejín. Prvýkrát v histórii sa hneď dvaja interpreti uchádzajú o sošku v štyroch hlavných kategóriách označovaných ako Big Four, čiže album roka, nahrávka roka, skladba roka a objav roka. Lizzo sa v nich o víťazstvo pobije s Billie Eilish. Okrem toho je v hre o titul v štyroch žánrových kategóriách, čo z korpulentnej speváčky robí najúspešnejšieho umelca tohtoročného vyhlasovania. Medzi nominovanými je navyše aj producent Ricky Reed za prácu na jej skladbách Juice a Tempo. Od roku 2004, keď sa desaťkrát radoval Kanye West, je to prvýkrát, čo najväčší počet nominácií získal nováčik.Americká speváčka, raperka a skladateľka Lizzo (vlastným menom Melissa Viviane Jefferson, 27. apríla 1988, Detroit), je na scéne od roku 2010. V októbri 2013 vydala debutový album Lizzo. V decembri 2015 pridala druhý album Big Grrrl Small World a v apríli 2019 úspešný album Cuz I Love You. V americkom albumovom rebríčku sa dostal na štvrté miesto.