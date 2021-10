Daniel Lipšic sa obáva, aby sa verbálne útoky nepremenili na tragické činy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Korupčná chobotnica, ktorá sa začala od minulého roku odhaľovať, je založená na objektivizovaných verifikovaných výpovediach desiatok ľudí, ktorí boli v pozíciách moci a zároveň potvrdzuje, akým spôsobom sa na Slovensku fungovalo. Vyhlásil to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic pred plénom parlamentu, ktoré rokuje o správe o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2020.Lipšic pripomenul poslancom svoje niekdajšie slová, že lakmusovým papierom úprimnosti boja proti korupcii je skutočnosť, že sa trestné stíhania vedú rovnako ku všetkých podozrivým bez ohľadu na stranícku legitimáciu. „V súčasnosti tomu tak je, dôkazom sú aj súčasné kauzy,“ povedal s tým, že mu to nie je príjemné.Parlament upozornil, že pri svojom vystupovaní bude pomerne zdržanlivý aj preto, že viacero poslancov je trestne stíhaných alebo podozrivých z trestnej činnosti. Domnieva sa, že aj agresivita útokov voči Úradu špeciálnej prokuratúry a vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je sčasti možno motivovaná tým, aby „sme reagovali a vytvoril sa priestor na namietanie našej zaujatosti“.Poslancov naprieč politickým spektrom vyzval, aby viedli civilizovanú debatu. „Obávam sa totiž, a nehovorím to len ako občan, ale z titulu pozície, ktorú zastávam, že v prípade stupňujúcej sa verbálnej animozity, ktorá stúpa aj na Slovensku, sa môže stať, že niektorí jednotlivci tvrdé verbálne agresívne vyjadrenia pretavia v tragické činy,“ uviedol špeciálny prokurátor. Dodal, že to hovorí z reálnych a nie hypotetických dôvodov.