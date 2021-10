Hnutie Sme rodina je zmene ústavy naklonené, najskôr chce však vidieť konkrétny návrh

SaS zmenu ústavy schvaľuje

Referendová otázka nebola v súlade s ústavou

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vládne hnutie Sme rodina je pripravené rokovať o návrhu umožňujúcom konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Vyplýva to z odpovede, ktorú agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie hnutia.„Už v minulosti sme sa vyjadrili, že by sme podporili aktivitu, aby sa referendum mohlo uskutočniť. Ak takýto návrh budeme mať na stole, tak si ho pozorne naštudujeme a sme ochotní o ňom rokovať," doplnilo hnutie Sme rodina.Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) by podporila zmenu ústavy, aby sa mohlo uskutočniť referendum o predčasných voľbách. Po rokovaní vlády to v stredu 29. septembra povedal predseda strany Richard Sulík Referendum totiž v strane považujú za dôležitý nástroj. Sulík ozrejmil, že podporuje zmenu ústavy tak, aby výsledky referenda platili a nemuseli ich dodatočne schvaľovať poslanci. Podľa šéfa SaS by mohlo byť v referende rozhodnuté o všetkých otázkach s výnimkou daní, odvodov a základných ľudských práv a slobôd, ako o tom hovorí ústava.Ústavný súd SR tento rok v júli rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou.Na súd sa v tejto veci obrátila prezidentka Zuzana Čaputová . Po verdikte ústavných sudcov hlava štátu uviedla, že neodkladne vyhlási referendum o skrátení volebného obdobia, ak parlament zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie.