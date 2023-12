Daniel Lipšic sa vzdá funkcie špeciálneho prokurátora, ale má podmienku

6.12.2023 (SITA.sk) - Daniel Lipšic sa vzdá funkcie špeciálneho prokurátora v prípade, ak vláda bude verejne garantovať, že nijakým spôsobom nezasiahne do postavenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a jeho prokurátorov. Informoval o tom Lipšic s tým, že po stanoviskách Európskej komisie a Európskej prokuratúry je pravdepodobné, že zrušenie ÚŠP by malo negatívne dôsledky pre celé Slovensko.Ako Lipšic ďalej vysvetlil, viacerí vládni predstavitelia nie sú za zrušenie ÚŠP, a ako jediný problém vidia jeho pôsobenie na čele tohto úradu. „Boj proti organizovanému zločinu a korupcii nikdy nie je, a ani nemôže byť, postavený na jednej osobe. Kľúčovú úlohu v boji proti najzávažnejšiemu zločinu, ktorý ničí právny štát, však zohrávajú moji kolegovia prokurátori ÚŠP," vyhlásil Lipšic a uzavrel, že ak vláda garantuje, že nezruší ÚŠP a nezasiahne do jej postavenia, odstúpi z funkcie. Kresťanskí demokrati ocenili takýto prístup Lipšica. Uviedol to predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský s tým, že vyzývajú koalíciu, aby zišli z kratšej cesty a nerušili inštitúcie, ktoré ukázali svoje opodstatnenie pri boji proti organizovanému zločinu a odhaľovaniu korupcie, bez odbornej diskusie a širokého spoločenského konsenzu.