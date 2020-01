Daniel Yule ovládol slalom v Kitzbüheli, v prvom kole všetkých šokoval nórsky tínedžer

Druhý triumf Švajčiara v Kitzbüheli

Nový líder Svetového pohára



Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2019/2020 - Kitzbühel (Rak.)



nedeľa



Slalom mužov (1.+2. kolo): 1. Daniel Yule (Švaj.) 1:41,50 min, 2. Marco Schwarz (Rak.) +0,12 s, 3. Clément Noel (Fr.) +0,37, 4. Lucas Braathen a Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) +0,49, 6. Mario Matt (Rak.), Giuliano Razzoli (Tal.),... 52. Adam Žampa (SR) v 1. kole, nepostúpil do 2. kola



Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 21 zo 44 pretekov): 1. Henrik Kristoffersen 741 bodov, 2. Aleksander Aamodt Kilde (obaja Nór.) 700, 3. Matthias Mayer (Rak.) 692, 4. Alexis Pinturault (Fr.) 642, 5. Beat Feuz (Švaj.) 577, 6. Dominik Paris (Tal.) 556, ... 148. Adam Žampa (SR) 4



Poradie SP v hodnotení slalomu (po 7 z 12 pretekov): 1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 452 bodov, 2. Daniel Yule (Švaj.) 435, 3. Clément Noel (Fr.) 400



26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Švajčiar Daniel Yule ovládol nedeľňajší slalom v rámci Svetového pohára alpských lyžiarov v rakúskom Kitzbüheli. Yule útočil z druhého miesta po prvom kole a aj štvrtý najlepší čas v druhej jazde mu v súčte stačil na víťazstvo o 12 stotín sekundy pred Rakúšanom Marcom Schwarzom a 37 stotín pred Francúzom Clémentom Noelom.Slovák Adam Žampa si ani v siedmom slalome sezóny nepripísal body do hodnotenia v najtočivejšej disciplíne. Dvadsaťdeväťročný Tatranec sa v 1. kole predstavil s číslom 47 a v cieli mu namerali o 2,27 s slabší čas ako dosiahol Braathen. Zaradil sa tým až na 52. miesto.Devätnásťročný Nór Lucas Braathen, šokujúci líder po 1. kole, napokon nezvládol druhú jazdu podľa predstáv a s odstupom 49 stotín sa zaradil na štvrté miesto spoločne so slávnejším krajanom Henrikom Kristoffersenom. Dvojnásobný medailista z juniorských majstrovstiev sveta aj tak dosiahol s číslom 34 na hrudi najlepší výsledok vo Svetovom pohári v kariére, dosiaľ ním bolo 5. miesto v paralelnom obrovskom slalome z talianskej Alta Badie spred Vianoc 2019.Víťazný Yule si pripísal šiesty triumf v pretekoch Svetového pohára v kariére a tretí slalomový v tomto kalendárnom roku po Adelbodene a Madonne di Campiglio. Domácim Rakúšanom vyfúkol víťazstvo na záver trojdňového lyžiarskeho festivalu, 80. ročníka legendárneho Hahnenkammu. Yule sa pričinil len o druhý švajčiarsky triumf v histórii slalomových pretekov v Kitzbüheli, ktoré sa konajú od roku 1967. Prvým švajčiarskym víťazom bol v roku 1968 Dumen Giovanoli."Pre Švajčiara je to výnimočný zážitok triumfovať v Kitzbüheli. Je to šialené. Už ako dieťa som sledoval tieto mýtmi opradené preteky. Mám obrovskú radosť z toho, že dlhoročný negatívny rekord Švajčiarov na tomto kopci je už minulosť. Najdôležitejšie sú však v našom športe emócie a nie miesta v štatistických zápisoch či knihách rekordov. Samozrejme, rovnako chcem zvíťaziť aj o pár dní v ďalšom slalomovom vrchole sezóny Schladmingu," uviedol Daniel Yule na webe laola1.at.Novým lídrom Svetového pohára sa stal Nór Kristoffersen, ktorý o 41 bodov predstihol krajan Aleksandra Aamodra Kildeho. Tretia priečka patrí víťazovi sobotňajšieho zjazdu Rakúšanovi Matthiasovi Mayerovi. Hodnotenie slalomárov vedie po 7 pretekoch rovnako Kristoffersen pred Yulem a Noelom.