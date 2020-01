Federer postúpil pätnástykrát do štvrťfinále Australian Open, súperovi skoro nič nedovolil

Australian Open - dvojhra mužov - 4. kolo (osemfinále)



sobota



Novak Djokovič (Srb.-2) - Diego Schwartzman (Arg.) 6:3, 6:4, 6:4



Roger Federer (Švaj.-3) - Márton Fucsovic (Maď.) 4:6, 6:1, 6:2, 6:2



Tennys Sandgren (USA) - Fabio Foginini (Tal.-12) 7:6 (5), 7:5, 6:7 (2), 6:4



Milos Raonic (Kan.) - Marin Čilič (Chor.) 6:4, 6:3, 7:5



Zatiaľ známe štvrťfinálové dvojice:

Novak Djokovič (Srb.-2) - Milos Raonic (Kan.)

Roger Federer (Švaj.-3) - Tennys Sandgren (USA)



26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa po pätnásty raz prebojoval do štvrťfinále dvojhry na Australian Open. V záverečnom súboji nedeľňajšieho programu osemfinále si turnajová trojka Federer poradila s Maďarom Mártonom Fucsovicsom za 131 minút 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.Po odovzdanom prvom sete v nastávajúcich troch dejstvách v Aréne Roda Lavera Federer doslova zničil svojho súpera, dovolil mu uhrať už len 5 gemov. Na víťazné údery to bolo 44-15 a na nevynútené chyby 36-35 z pohľadu neskoršieho postupujúceho. Pri svojom podaní Federer premenil tretí mečbal, jeho súper zahral return do pásky siete. Najbližším súperom švajčiarskeho "Maestra" bude nenasadený Američan Tennys Sandgren, ktorý nečakane vyradil turnajovú dvanástku Taliana Fabia Fogniniho.O jedenásť rokov mladšiemu súperovi z Maďarska (67. v renkingu ATP) Federer sedemkrát vzal jeho servis, o svoje podanie prišiel dvakrát. Šesťnásobný šampión Australian Open dosiahol už 101. singlové víťazstvo v hlavnej súťaži v Melbourne, čo je rekordné číslo. Hrá ju pravidelne od roku 2000. "Som veľmi šťastný, lebo to nebolo jednoduché. V prvom sete ma súper pretlačil, preto som musel trochu zmeniť svoju hru. S pribúdajúcim časom som sa cítil na kurte stále lepšie. Po predchádzajúcom náročnom zápase proti Millmanovi som na druhý deň ráno len ťažko vstával. Musel som prehovárať svoje telo, aby sa naštartovalo. Podarilo sa mi to nakoniec," skonštatoval Roger Federer v prvom pozápasovom rozhovore s Johnom McEnroeom.Na otázku, čo vie o svojom ďalšom súperovi, 28-ročnom Američanovi Tennysovi Sandgrenovi (100. v rebríčku ATP), s úsmevom poznamenal: "Viem len, že sa volá Tennys a hrá tenis. Naozaj o ňom veľa neviem."