Danka Barteková je majsterka sveta v skeete: Trvalo mi to 25 rokov

Slovenská strelkyňa Danka Barteková vybojovala na MS v Baku titul v skeete. V šiestej sérii dodatočného finálového rozstrelu zdolala Američanku Daniu Jo Vizziovú 11:10. Barteková tak získala vôbec prvý titul a prvú individuálnu medailu na svetovom šampionáte od MS 2014 v Granade. Postupom do finále si navyše zaistila účasť na budúcoročných OH v Paríži.





Barteková postúpila z prvého miesta, v kvalifikácia získala 123 zo 125 bodov a pozíciu potvrdila aj v dodatočnom rozstrele. Finále začala sebaisto, zaváhala však v tretej sérii a z desiatich pokusov minula dvakrát. Takmer jej ušiel postup do boja o cenné kovy, no pri posledných dvoch výstreloch zaváhala Američanka Samantha Simontonová. Slovenka následne trafila šestnásťkrát za sebou. Z boja o zlato vypadla bronzová Grékyňa Emmanouela Katzourakiová (43 b) a o titul bojovali Barteková a Vizziová. Po 60 terčoch bolo skóre nerozhodné 54:54 a musel rozhodnúť dodatočný rozstrel. Barteková zaváhala v tretej sérii, no jeden terč následne minula aj jej súperka. Tá opäť nemierila presne v šiestej sérii a prišla o zlato na úkor slovenskej strelkyne."Je to splnený sen, tento rok sa trocha trápim, minulý rok mi miestenka ušla o jedno miesto na majstrovstvách Európy. Bola som nervózna, tento titul mi trvalo získať 25 rokov," povedala Barteková v rozhovore pre ISSF. "Bolo to veľmi vyčerpávajúce. Úprimne, som veľmi nadšená po rozstrele aj po finále. Miestami som sa trápila. Vizziová strieľala veľmi dobre ako všetky finalistky. Nebolo jednoduché ísť proti trom Američankám a vedela som, že to bude náročné. Ja som sa snažila sústrediť na svoje terče a rýchlosť. Musela som ale meniť nejaké veci, komplikoval to vietor," dodala Barteková.Tridsaťosemročná slovenská strelkyňa získala piatu individuálnu medailu na MS a jej momentálna bilancia je 1-0-4. Bronz získala okrem Granady aj v Lonate (2005), Záhrebe (2006) a Mníchove (2010). Svetový titul pridala k trom európskym z Nikózie (2008), Kazane (2010) a Leobersdorfu (2018).Na konte má aj bronz z olympijských hier 2012 v Londýne, doposiaľ absolvovala tri olympiády (2008, 2012, 2016) a pod piatimi kruhmi sa predstaví aj štvrtýkrát. Účasť si zaistila už postupom do finále, pričom Paríž si vybojovali najlepšie štyri strelkyne zo svetového šampionátu bez miestenky. Tú už mali Vizziová a Simontonová. Zo Slovákov majú okrem Bartekovej miestenku aj Zuzana Rehák-Štefečeková (trap), Patrik Jány (VzPu 10 m) a Vanesa Hocková (skeet). Tá štartovala aj v Baku, no v kvalifikácii skončila trinásta a na postup jej chýbal bod. Ďalšia Slovenka Monika Štibravá skončila na 32. mieste so ziskom 116 bodov. Slovenky spoločne vybojovali vďaka spoločnému súčtu bodov v kvalifikácii aj bronzovú medailu v tímovej súťaži.

skeet - finále:



ženy:



1. Danka BARTEKOVÁ (SR) 54 b (11 v rozstrele)

2. Dania Jo Vizziová (USA) 54 (10)

3. Emmanouela Katzourakiová (Gréc.) 43

4. Samantha Simontonová 34

5. Austen Jewell Smithová (obe USA) 26

6. Francisca Crovettová Chadidová (Čile) 16,

... kvalifikácia: 13. Vanesa HOCKOVÁ 120, 32. Monika ŠTIBRAVÁ (obe SR) 116