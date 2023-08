Kapitán Stuttgartu Wataru Endo napriek platnej zmluve prestúpil do FC Liverpool

Ponuka na prestup

V 33 ligových stretnutiach strelil päť gólov

19.8.2023 (SITA.sk) - Japonský futbalista Wataru Endo napriek platnej zmluve odišiel z nemeckého klubu VfB Stuttgart , v ktorom bol kapitánom A-mužstva v I. bundeslige. Tridsaťročný defenzívny stredopoliar sa stal novým hráčom anglického klubu FC Liverpool , ktorý za jeho služby zaplatil Nemcom 19 miliónov eur.Podľa trénera Stuttgartu Sebastiana Hoenessa dostal nemecký klub dobrú ponuku od LFC na prestup japonského reprezentanta, ktorý vraj sníval o pôsobení na Anfielde a klub mu v tom nechce brániť.Endo má platnú zmluvu s VfB do konca aktuálnej sezóny, no v ostatnom období zaň nehrával. V tomto týždni už absolvoval v Anglicku lekársku prehliadku a spečatil dohodu s FC Liverpool."Vždy bol na mojom zozname, ale zvyčajne nepodpisujeme zmluvy s hráčmi v jeho veku. On je však očividne v najlepšej forme a užijeme si s ním veľa zábavy. Naozaj som si istý, že nám okamžite pomôže, čo je úžasné, lebo sezóna sa už začala," skonštatoval o príchode Enda tréner „The Reds" Jürgen Klopp Wataru Endo dokáže hrať aj v strede zálohy alebo zaskočiť v obrane. V Stuttgarte hrával od roku 2020 a v sezóne 2022/2023 pomohol tímu tesne sa vyhnúť zostupu z najvyššej súťaže, v 33 ligových stretnutiach strelil päť gólov. Na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare odohral za Japonsko všetky štyri duely.FC Liverpool sa nedávno snažil získať Belgičana Roméa Laviu i Ekvádorčana Moisésa Caiceda , no obaja defenzívni stredopoliari uprednostnili konkurenčný klub FC Chelsea z Londýna.Počas tohto leta odišli z Livepoolu stredopoliari Fabinho Jordan Henderson do Saudskej Arábie, na ich miesta však prišli Alexis Mac Allister z Brightonu a Maďar Dominik Szoboszlai z nemeckého RB Lipsko