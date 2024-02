Danka Barteková otvorene o obdive k Vlhovej. Nevedela si predstaviť, že jej môže konkurovať (video+foto)

Zarezonoval titul majsterky sveta

Príprava na olympijské hry

6.2.2024 (SITA.sk) - Športoví strelci mávajú dlhú životnosť a často dosahujú vrcholné výsledky už v pokročilejšom veku. Skeetatka Danka Barteková sa vlani ako 38-ročná stala majsterkou sveta, majsterkou Európy a absolútnym nástrelom aj vyrovnala svetový rekord. Právom sa teda stala Športovcom roka 2023 na Slovensku, a to už bola v tejto prestížnej novinárskej ankete pred 11 rokmi tretia."O tohtoročnej ankete som začala rozmýšľať až po ME v Osijeku, keď som už mala odrobenú prácu. Vtedy som si uvedomila, že ak sa na sezónu pozriem spätne, tak nič dôležitejšie som nemohla vyhrať. Okrem MS, ME či jedného kola Svetového pohára som navyše absolútnym nástrelom vyrovnala svetový rekord, ktorý už nikto neprekoná. Až vtedy som začínala uvažovať, že je to celkom dobrý prípad aj pre anketu Športovec roka. To, že by som však vedela konkurovať najmä Peti Vlhovej, ktorú nesmierne obdivujem, som si asi úplne nevedela predstaviť," uviedla Barteková v rozhovore pre denník Šport.Barteková vystriedala na slovenskom športovom tróne Vlhovú , ktorá kraľovala v predchádzajúcich štyroch rokoch. Druhá najlepšia svetová strelkyňa za rok 2023 priznala, že dostať sa pred Vlhovú v novinárskej ankete bolo pre ňu čosi nepredstaviteľné."Samozrejme, bola som v absolútnom šoku, keď som preberala trofej. Viem dobre, akej mimoriadnej obľube sa Peťa zaslúžene teší, ako pokrýva mediálny priestor na Slovensku. Výsledky, ktoré dosahuje, ju predurčujú, aby bola v ankete vždy vysoko. Myslím si, že mňa v nej posunul na prvé miesto premiérový titul majsterky sveta, ktorý zarezonoval. Ak by anketu vyhrala ona, absolútne by som nenamietala, pretože je to športovkyňa, ktorá by si to takisto zaslúžila," vyznala sa z pocitov Barteková.Čerstvá najlepšia športovkyňa Slovenska už v utorok odlieta do Maroka na prvé preteky Svetového pohára v novej sezóne. Prvý veľký vrchol budú pre Bartekovú májové majstrovstvá Európy v chorvátskom Osijeku a ten najväčší ju čaká na prelome júla a augusta pod piatimi olympijskými kruhmi v Paríži. Tam chce byť v topforme."Streľba je šport, ktorý milujem, robím ho rada a veľmi sa naň teším. Tým, že je olympijská sezóna, tak už som v stave, nech sa to začne. A nech naberiem súťažnú rutinu, aby som mala dostatok času smerom k olympiáde vychytať všetky muchy. Všetky medaily z minulého roka som odložila medzi ostatné a povedala som si, že začnem, aspoň dúfam, zbierať nové. Hovorím to s veľkou pokorou. Ak sa mi nejaké podarí získať, budem veľmi šťastná. Ľudia, čo ma poznajú, vedia, že dám do toho srdce a celá príprava prejde s vedomím, že urobím všetko pre to, aby som bola čo najlepšie pripravená na olympijské hry," dodala Barteková pre Šport.