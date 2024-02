Profily laureátov ankety Športovec roka 2023 (foto)

Jednotlivci





*Narodená 10. októbra 1984 v Trenčíne, vyrastala v Malženiciach, žije v Trnave. Členka Športového centra polície a ŠKP Bratislava. Tréneri Sandro Bellini a Štefan Zemko.



*V top 10 ankety je medzi jednotlivcami tretíkrát. V roku 2012 skončila tretia, v roku 2019 bola ôsma. Družstvo v skeete žien s Dankou Bartekovou v zostave skončilo v rokoch 2006 a 2014 tretie v ankete medzi kolektívmi.









*Narodená 13. júna 1995 v Liptovskom Mikuláši. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a Ski teamu Vlha Liptovský Mikuláš. Tréner Mauro Pini.



*Medzi laureátmi ankety (top 10 do roku 2019, top 5 v roku 2020, top 10 v roku 2021) je ôsmy raz. V predošlých štyroch rokoch vždy vyhrala, v roku 2018 bola štvrtá, v roku 2017 skončila druhá a v roku 2016 desiata. V roku 2017 bola aj členkou víťazného miešaného družstva zjazdárov.









*Narodený 25. novembra 1994. Člen SSC Neapol. V klube ho momentálne vedie Walter Mazzarri, v reprezentácii Francesco Calzona.



*V top 10 ankety je premiérovo. S futbalovou reprezentáciou do 21 rokov skončil v ankete v roku 2017 druhý a s A-mužstvom Slovenska v rokoch 2020 a 2023 prvý.









*Narodená 23. marca 1999 v Žiline. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a KTK Dukla Liptovský Mikuláš. Tréner Peter Cibák ml.



*V najlepšej desiatke ankety je premiérovo.









*Narodený 5. apríla 1990 v Žarnovici. Jazdec poľského klubu Stal Gorzów súťaží s číslom 54, ktoré symbolizuje čísla v dátume jeho narodenia.



*V top 10 ankety je premiérovo.









*Narodená 8. apríla 2002 v Osrblí. Členka ŠK ŠOG Nitra. Trénerka Katarína Adlerová.



*Do top 10 ankety sa dostala premiérovo.









*Narodený 13. decembra 1997 v Prievidzi. Hráč Feyenoordu Rotterdam. V klube ho vedie Arne Slot, v reprezentácii Francesco Calzona.



*Medzi jednotlivcami je v top 10 ankety prvýkrát. S reprezentáciou vyhral anketu medzi kolektívmi v rokoch 2020 a 2023.









*Narodený 17. septembra 1984 v Trnave. Člen Športového centra polície. Tréner Hubert Andrzej Olejnik.



*V top 10 ankety je druhýkrát. V roku 2009 bol deviaty.









*Narodená 26. februára 2008 v Žiline. Členka tímu Bishop Kearney Selects U19, v sezóne 2022/23 hrala za tímy klubu Vlci Žilina.



*V elitnej desiatke ankety je premiérovo.









*Narodený 2. novembra 1996 v Bratislave. Člen klubu Naša atletika Bratislava a Športového centra polície. Tréneri Naďa Bendová a Róbert Kresťanko.



*V top 10 ankety je piatykrát, vlani bol tretí, v rokoch 2017, 2019 i 2020 skončil vždy štvrtý.





Kolektívy





*Futbalisti Slovenska v rôznom zložení vyhrali anketu v kategórii kolektívov šiestykrát po rokoch 2009, 2010, 2014, 2015 a 2020. V roku 2005 obsadili 3. miesto.









*Futbalisti Slovana Bratislava sú v top 3 kolektívov druhýkrát, vlani boli tiež druhí.









*Hokejisti SR do 18 rokov su v top 3 kolektívov premiérovo.





Športová legenda





*Jozef Lohyňa vyrastal v Handlovej, ale na žinenkách začínal ako 11-ročný v Prievidzi, ktorá je známa silnou zápasníckou tradíciou.



Odmala zápasil spoločne s bratom Ľubomírom, ktorý pred pretekárskou napokon uprednostnil trénerskú dráhu - odborné vzdelanie na to získal až v Bulharsku.



Jozef zatiaľ vyrástol do svetovosti pod vedením trénera Mikuláša Timka. Jeho špecialitou sa stal obávaný chmat menom „krestačka“.



*Lohyňova športová bilancia vzbudzuje úctu a rešpekt. Oboje si však vyslúžil aj za svoje celkové vystupovanie. V roku 1991 dostal hlavnú Cenu fair play Československého olympijského výboru.



A tom, aký pojem vtedy predstavoval, svedčí aj fakt, že poctu nastupovať na otváracom ceremoniáli olympijských hier so štátnou vlajkou v rukách dostal až dvakrát – v Barcelone 1992 pri poslednom štarte československej výpravy a v Atlante 1996 zase pri premiére samostatnej Slovenskej republiky.





5.2.2024 (SITA.sk) - Profily laureátov ankety Športovec roka 2023 na Slovensku, ktorej výsledky vyhlásili v pondelok 5. februára v Bratislave (prvých desať miest medzi jednotlivcami + prví traja v kolektívoch + legenda + paralympijský kolektív roka, zdroj: KŠR).*Prvá strelkyňa v skeete v histórii, ktorá si vybojovala tituly majsterky sveta a Európy v jednom roku (v Baku, resp. v Osijeku). Zlato z Baku ozdobila aj miestenkou na olympijské hry 2024 do Paríža i bronzom zo súťaže družstiev.S kolegyňami z družstva dosiahla rovnako cenný kov aj na Európskych hrách na strelnici vo Vroclave. V Chateauroux vyhrala generálku na OH 2024 a v pretekoch Svetového pohára v Dauhe dosiahla kvalifikačný absolútny svetový rekord zostrelením všetkých 125 „holubov“.Popri športovej kariére si stíhala plniť aj povinnosti členky Medzinárodného olympijského výboru a viceprezidentky Slovenského olympijského a športového výboru.*Jedna z najväčších hviezd súčasného alpského lyžovania súčasnosti. V celkovom hodnotení Svetového pohára 2022/23 skončila na 3. mieste, rovnaká priečka jej patrila aj v poradí slalomu.Počas zimy 2022/23 sa postavila celkovo deväťkrát na pódium (2 – 2 – 5). V novej sezóne vyhrala do konca kalendárneho roka slalomy SP v Levi a Courcheveli, druhá bola v slalome v Killingtone a v obrovskom slalome (OS) v Tremblante, tretia v obrovskom slalome v Söldene.Na majstrovstvách sveta v Méribeli/Courcheveli skončila 5. v slalome a 7. v obrovskom slalome.*Stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol a slovenskej reprezentácie. Výraznou mierou pomohol reprezentačnému tímu k postupu na majstrovstvá Európy 2024.V deviatich medzištátnych stretnutiach strelil jeden gól (do siete Portugalska), výrazne však ovplyvňoval hru tímu.S Neapolom oslavoval taliansky titul, prvý pre klub po 33 rokoch. Zvolili ho do najlepšieho tímu sezóny 2022/23 v talianskej Serii A.*Rodáčka zo Žiliny má za sebou jednu zo svojich najlepších sezón. Na majstrovstvách sveta v Londýne si vybojovala striebornú medailu v K1 žien a zároveň si vybojovala pre seba aj miestenku na olympijské hry 2024.Krátko pred šampionátom vyhrala svoje premiérové preteky Svetového pohára, keď uspela v K1 v španielskom Seu d’Urgell. Na Európskych hrách v Krakove, ktoré boli zároveň Európskymi hrami, obsadila 5. priečku v krose.*Rodák zo Žarnovice je po Jaroslavovi Katriňákovi, Ivanovi Jakešovi a Štefanovi Svitkovi historicky štvrtým zástupcom motocyklového športu v najlepšej desiatke ankety.V sezóne 2023 skončil na 3. mieste v hodnotení Speeedway Grand Prix, čo sú majstrovstvá sveta na plochej dráhe. Vyhral preteky seriálu na pražskej Markéte a v Cardiffe.*Nová kráľovná slovenskej atletiky. Zažiarila najmä na svetovej univerziáde v Čcheng-tu, kde získala zlato na 100 m prek. v novom slovenskom rekorde a v limite na OH 2024 (12,72 s). V hladkom šprinte na 100 m získala na univerziáde striebro.Na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici po 55 rokoch zmenila slovenské historické tabuľky na 100 m (11,26). Celkovo utvorila počas roka 5 slovenských rekordov.*Patrí medzi kľúčové opory v reprezentačnom tíme, ale aj v kádri úradujúceho holandského šampióna Feyenoordu Rotterdam.Počas pôsobenia v Holandsku si získal veľký rešpekt. Redaktori AD Sportwereld ho po zisku majstrovského titulu vyhlásili v lete za najlepšieho hráča súťaže.V roku 2023 nastúpil v slovenskej reprezentácii v 10 stretnutiach, ako obranca strelil dva góly.*Po 14 rokoch získal na majstrovstvách sveta medailu. Na šampionáte v Baku pridal k striebru aj olympijskú miestenku do Paríža.Na Európskych hrách na strelnici vo Vroclave získal s družstvom mužov Slovenska striebornú medailu.*Mladá hokejistka, ktorá pobláznila hokejový svet. V ankete o svetovú hokejistku sezóny 2022/23 skončila na 3. mieste.Európske olympijské výbory ju ocenili Cenou Piotra Nurowského pre najlepšiu mladú zimnú športovkyňu starého kontinentu 2023.Slovensku pomohla k historickému striebru na zimnom EYOF vo Friuli Venezia Giulia, kde sa stala najlepšou útočníčkou.Na majstrovstvách sveta dievčat do 18 rokov v Östersunde ju vyhlásili za najužitočnejšiu hráčku. Na MS do 21 rokov v hokejbale v Liberci bola členka strieborného tímu Slovenska.*Najrýchlejší Slovák súčasnosti sa štvrtý raz za sebou dostal na halových ME v behu na 60 m do finále, čo sa už dlho nikomu nepodarilo. Vo finále dobehol na 5. pozícii.Na Európskych hrách v Chorzówe získal bronz na 200 m, na polovičnej trati finišoval piaty a výrazne pomohol k bodom aj slovenskému tímu, ktorého bol kapitánom. Na svetovej univerziáde v Čcheng-tu skončil na 200 m na 4. pozícii.*Pod vedením trénera Francesca Calzonu postúpili slovenskí futbalisti na záverečný turnaj majstrovstiev Európy 2024 do Nemecka.Slovákov vyžrebovali do kvalifikácie z 5. výkonnostného koša, napriek tomu sa dostali tretíkrát v rade na Euro.Z desiatich stretnutí kvalifikácie počas roka 2023 vyhrali sedem, raz remizovali a dvakrát prehrali s Portugalskom, čo v tabuľke J-skupiny znamenalo 2. priečku.Kapitánom tímu bol Milan Škriniar, všetkých 10 zápasov odohral len Dávid Hancko. Tréner Calzona dal príležitosť v kvalifikácii až 29 futbalistom.*Futbalový Slovan Bratislava si na jar 2023 zahral osemfinále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom s Bazilejom vypadol až v penaltovom rozstrele.Následne získal piatykrát v sérii majstrovský titul a opäť sa dostal do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy, v ktorej postúpil z 2. miesta do play-off o osemfinále.*Hokejová osemnástka siahala prvýkrát po dvadsiatich rokoch na cenný kov z majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. V bazilejskom súboji o tretie miesto proti Kanade ju delilo od zisku bronzu iba 70 sekúnd.Konečné štvrté miesto na turnaji vo Švajčiarsku je pre partiu okolo Dalibora Dvorského, ktorý sa dostal do All-Star turnaja, či Maxima Štrbáka veľkým úspechom. Tím viedol tréner Tibor Tartaľ.*Slovensko nemalo v histórii väčšiu zápasnícku osobnosť, ako je Jozef Lohyňa. Má v zbierke trofejí nielen bronzovú olympijskú medailu zo Soulu 1988, ale ako jediný zo zápasníkov na Slovensku a v Česku aj titul majstra sveta vo voľnom štýle, ktorý si vybojoval v roku 1990 v Tokiu.*Rodák zo Zlatých Moraviec má z majstrovstiev sveta má celkovo tri medaily (1 – 1 – 1) a z európskych šampionátov päť kovov (0 – 1 – 4).*Štartoval na troch olympiádach a podobne ako krasokorčuliar Divín na nich vždy skončil v prvej päťke.*Ako jediný reprezentant úpolových športov spomedzi Slovákov sa tešil aj z titulu najúspešnejšieho športovca ČSSR (v roku 1990). Je pochopiteľné, že na Slovensku ho zvolili za najúspešnejšieho zápasníka 20. storočia.Radoslav Malenovský sa narodil v roku 1986 v Skalici, vozíčkarom sa stal po nešťastnom skoku do vody ako 16-ročný, po ktorom ochrnul.Po titule majstra sveta v roku 2018 v juhokórejskom Čeong-džu si zopakoval tento úspech aj vlani v septembri v peruánskej Lime. Zlatú medailu získal v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40.Vďaka tomu má už teraz istú miestenku na paralympijské hry v lete v Paríži. Je členom Športového centra polície.Debutovala v septembri 2011 na turnaji vo Viedni. Vlani v októbri si v kazašskej Astane vybojovala už po druhý raz postup medzi elitnú osmičku sveta a v máji sa predstaví na turnaji A-kategórie MS v Calgary.Prvýkrát štartovala v „áčku“ v roku 2021 v Ostrave. Následne si vybojovala premiérovú účasť na zimnej paralympiáde a štartovala v marci 2022 v Pekingu.Vzhľadom na úzky káder, v ktorom prevažujú chlapci z Oravy, je účinkovanie slovenských parahokejistov malým športovým zázrakom. Kapitánom je historicky najlepší strelec Martin Joppa.Základňou slovenského parahokeja je Dolný Kubín, kde našli hráči výborné podmienky zo všetkých stránok.