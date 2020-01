Danka prekvapil postup Čaputovej pri Trnkovi, Kiska dostal otázku o možnej spolupráci s Kotlebom

Ľudia odchádzajú zo Smeru a inklinujú k extrému

Národniari vylučujú spoluprácu s kotlebovcami

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Každé zlyhanie politikov, ktoré sa ukazuje, nahráva extrémistom. Uviedol to bývalý prezident a líder strany Za ľudí Andrej Kiska v diskusnej relácii televízie Markíza - Na Telo s Michalom Kovačičom. Šéf Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko považuje situáciu okolo bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. za ťažko pochopiteľnú, ale tiež dodal, že politici by mali byť v komentovaní práce orgánov činných v trestnom konaní zdržanlivejší.„Vidíme, že ľudia odchádzajú od strany Smer-SD a inklinujú k extrému. Pokiaľ však vidíme, ako Marian K. (obžalovaný podnikateľ vo viacerých závažných kauzách, pozn. SITA) úkoluje generálneho prokurátora (bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T., pozn. SITA), ak vidíme, ako sa rozpráva minister financií (exminister Ján Počiatek, pozn. SITA) s Dobroslavom T. o miliónoch eur, tak ako majú potom ľudia veriť v spravodlivosť," spýtal sa Kiska.Danko medializované prípady vníma a hovorí, že musia byť všetky vyšetrené. „Je potrebné sa k týmto veciam vyjadrovať racionálne. Bol som prekvapený z postupu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá si ako nadriadená predvolala policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Musia byť tieto veci vyšetrené, ale nesmieme vynášať súdy. Máme na to predsa inštitúcie," uviedol Danko.Obaja politici sa vyjadrovali aj k prípadnej spolupráci so stranou Mariana Kotlebu. Podľa Kisku si potenciál Mariana Kotlebu vyskúšali súčasné vládne strany už pri hlasovaniach v Národnej rade SR.„Videli sme viaceré momenty, keď strana Smer-SD a SNS hlasovali s kotlebovcami. Práve preto dnes majú extrémisti toľko percent, koľko majú," domnieva sa Kiska.Danko reagoval tým, že spolupráca SNS s Kotlebom je po voľbách vylúčená. „Už neviem koľkokrát som to povedal, ale nebudeme spolupracovať s Kotlebom," uzavrel Danko.