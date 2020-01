Impeachment je bezočivým a nebezpečným útokom na demokraciu, vyhlásili Trumpovi právnici

Prezident neurobil nič zlé

Fakty sú nespochybniteľné

Dva body obžaloby

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Právny tím amerického prezidenta Donalda Trumpa v sobotu formálne reagoval na ústavnú žalobu voči nemu, ktorú začne na budúci týždeň prerokovávať Senát amerického Kongresu.Impeachment je podľa právnikov "nebezpečným útokom" na demokraciu a jeho dva body obžaloby sú len "bezočivým" pokusom o zasahovanie do novembrových prezidentských volieb. Prezident všetky obvinenia voči sebe "kategoricky a jednoznačne popiera".V šesťstranovej plamennej odpovedi na predvolanie prezidenta na súd o impeachmente v Senáte právnici naznačili, ako bude vyzerať ich obhajoba počas procesu.Tím, ktorý vedie právny zástupca Bieleho domu Pat Cipollone a Trumpov osobný právnik Jay Sekulow, uvádza, že napadne impeachment z procedurálnych aj ústavných dôvodov, pričom tvrdí, že prezident neurobil nič zlé a Snemovňa reprezentantov, ktorá už impeachment schválila, s ním nezaobchádzala spravodlivo. Body obžaloby, z ktorých impeachment pozostáva, sú podľa právnikov protiústavné."Toto je bezočivý a nezákonný pokus zvrátiť výsledky volieb z roku 2016 a zasahovať do volieb v roku 2020, ktoré sú vzdialené len niekoľko mesiacov" uvádza sa v odpovedi.V sobotu tiež demokrati zo Snemovne reprezentantov predstavili svoje argumenty, prečo by mal Trump skončiť vo funkcii. V dokumente, ktorý má 111 strán, uviedli, že prezident by mal byť odsúdený a zbavený funkcie, "aby sa zabránilo vážnemu a dlhodobému poškodeniu našich demokratických hodnôt a bezpečnosti štátu".Žaloba na prezidenta je podľa nich "jednoduchá, fakty sú nespochybniteľné a dôkazy sú ohromujúce". Trump "sa zriekol prísahy verne vykonávať zákony a zradil dôveru verejnosti", tvrdia tiež demokrati s tým, že jeho správanie sa je "najhoršia nočná mora" otcov zakladateľov USA.Trumpov impeachment je len tretí v celej americkej histórii, prvé dva neboli úspešné. Richard Nixon impeachmentu v súvislosti s aférou Watergate predišiel len tým, že sám odstúpil.Impeachment Trumpa pozostáva z dvoch bodov obžaloby. Prvým je zneužitie právomocí, ktorého sa Trump podľa demokratov a Snemovne reprezentantov dopustil tým, že v júnovom telefonáte nútil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina naštartovala vyšetrovanie údajných nezrovnalostí okolo pôsobenia Huntera Bidena v tejto krajine.Ide o syna bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena, ktorý je jedným z najnádejnejších adeptov na demokratickú nomináciu do tohtoročného prezidentského súboja.Druhým bodom obžaloby je bránenie Kongresu vo vyšetrovaní. Toho sa Trump údajne dopustil tým, že Biely dom napriek opakovaným žiadostiam odmietol poskytnúť Kongresu akékoľvek informácie k vyšetrovaniu júnového telefonátu medzi Trumpom a Zelenským.Snemovňa reprezentantov, kde majú väčšinu demokrati, schválila impeachment Trumpa minulý mesiac. Posledné slovo má však až Senát, kde dominujú Trumpovi republikáni, čo znamená, že schválenie impeachmentu nie je veľmi pravdepodobné. Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.