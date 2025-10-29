Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. októbra 2025

Danko bude opäť kandidovať za primátora Popradu, predstavil aj svoj tím – VIDEO


Tagy: Komunálne voľby Primátor Popradu

Súčasný primátor Popradu Anton Danko sa bude opäť uchádzať o zvolenie za primátora v komunálnych voľbách v októbri 2026. Svoju ...



438162203_839030711581712_6409849582613573125_n 1 e1714654397635 676x409 29.10.2025 (SITA.sk) - Súčasný primátor Popradu Anton Danko sa bude opäť uchádzať o zvolenie za primátora v komunálnych voľbách v októbri 2026. Svoju kandidatúru ohlásil prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti.


Pôjde o jeho šiestu kandidatúru na tento post. Mesto pod Tatrami vedie od roku 2002 so štvorročnou prestávkou v rokoch 2014 až 2018, počas ktorých túto funkciu zastával Jozef Švagerko. Ešte predtým, v rokoch 1998 až 2002, pôsobil ako viceprimátor. Vo voľbách v roku 2022 obhájil post primátora mesta ako nezávislý kandidát s počtom hlasov 9 391, čo predstavuje 61,13 percenta.

V príspevku, v ktorom oznamuje svoje politické rozhodnutie, spomína aj svoj tím, kandidátov na poslancov. Podľa zverejnenej fotografie a videa je ich 19. „V októbri 2026 sa budú konať komunálne voľby. Ja do nich vstupujem s podporou ľudí, ktorí mi veria a ja verím im. A vám všetkým ďakujem, že stojíte stále pri mne,“ uviedol Danko.

Medzi kandidátmi na poslancov v rámci jeho tímu sú aj súčasní popradskí viceprimátori Ondrej Kavka a Štefan Pčola, mestská poslankyňa Tatiana Husárová či poslanec Michal Baran. Viaceré tváre sú však nové.

Ďalší kandidáti na post primátora v Poprade zatiaľ nie sú známi.


Zdroj: SITA.sk - Danko bude opäť kandidovať za primátora Popradu, predstavil aj svoj tím – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

