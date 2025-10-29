Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.10.2025
 Meniny má Klára
 24hod.sk    Z domova

29. októbra 2025

Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky, premávka je čiastočne obmedzená – FOTO


Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová,



Zdieľať
573059279_1136943645299734_5005770554120513713_n 676x507 29.10.2025 (SITA.sk) - Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, dopravná nehoda sa stala v stredu krátko pred 5:00 na križovatke ulíc Žilinská – Štefanovičova.


Podľa polície sa električka zrazila s vozidlom Nissan, ktorého vodiča previezli na ošetrenie do nemocnice. Električka po náraze skončila mimo koľajiska. Alkohol u vodičov nezistili.

V uvedenom úseku je obmedzená premávka električiek a čiastočne obmedzená cestná premávka. Vyzývajú na zvýšenie opatrnosti a riadenie sa pokynmi policajtov, prípadne využitie alternatívnych trás. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.

Zdroj: SITA.sk - Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky, premávka je čiastočne obmedzená – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

