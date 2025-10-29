|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2025
Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky, premávka je čiastočne obmedzená – FOTO
Tagy: Dopravná nehoda Električka Zrážka
Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová,
Zdieľať
29.10.2025 (SITA.sk) - Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, dopravná nehoda sa stala v stredu krátko pred 5:00 na križovatke ulíc Žilinská – Štefanovičova.
Podľa polície sa električka zrazila s vozidlom Nissan, ktorého vodiča previezli na ošetrenie do nemocnice. Električka po náraze skončila mimo koľajiska. Alkohol u vodičov nezistili.
V uvedenom úseku je obmedzená premávka električiek a čiastočne obmedzená cestná premávka. Vyzývajú na zvýšenie opatrnosti a riadenie sa pokynmi policajtov, prípadne využitie alternatívnych trás. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky, premávka je čiastočne obmedzená – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa polície sa električka zrazila s vozidlom Nissan, ktorého vodiča previezli na ošetrenie do nemocnice. Električka po náraze skončila mimo koľajiska. Alkohol u vodičov nezistili.
V uvedenom úseku je obmedzená premávka električiek a čiastočne obmedzená cestná premávka. Vyzývajú na zvýšenie opatrnosti a riadenie sa pokynmi policajtov, prípadne využitie alternatívnych trás. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Električka v Bratislave po zrážke s autom narazila do zastávky, premávka je čiastočne obmedzená – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda Električka Zrážka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Danko bude opäť kandidovať za primátora Popradu, predstavil aj svoj tím – VIDEO
Danko bude opäť kandidovať za primátora Popradu, predstavil aj svoj tím – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ako hospodária obce a mestá? Zadlženosť klesá, no finančné zdravie samospráv stagnuje
Ako hospodária obce a mestá? Zadlženosť klesá, no finančné zdravie samospráv stagnuje