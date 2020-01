Danko by nemal čeliť odvolávaniu z postu predsedu parlamentu, SaS a OĽaNO vysvetlili prečo

So Zsuzsovou sa nestretol

Symbolické štyri týždne

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Opozičné parlamentné strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa už nepokúsia zvolať mimoriadnu schôdzu na odvolanie Andreja Danka (SNS) z funkcie predsedu parlamentu. Agentúre SITA to potvrdili predseda poslaneckého klubu SaS Martin Klus a líder OĽaNO Igor Matovič.Danko v minulosti komunikoval s obžalovanou zo sprostredkovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Alenou Zsuzsovou a taktiež si vymenil niekoľko desiatok správ s obžalovaným podnikateľom Marianom Kočnerom.Predseda parlamentu na stredajšej tlačovej konferencii túto komunikáciu potvrdil, no zároveň zdôraznil, že sa s Alenou Zsuzsovou nikdy osobne nestretol a považuje ju len za „virtuálnu ženu“. Odmietol tiež, že by bol za svoju komunikáciu vydieraný Marianom Kočnerom, ktorý tiež čelí obžalobe za vraždu novinára a jeho priateľky. Z funkcie predsedu parlamentu preto odstúpiť nemieni.Časť spoločnosti podľa Klusa očakáva, že sa takéto niečo udeje. „V rámci poslaneckého klubu sme sa však zhodli, že necelých 30 dní do volieb by to bolo veľmi symbolické gesto. Nebudeme to my iniciovať a s vysokou pravdepodobnosťou sa už nikto iný toho nemieni chytiť,“ povedal pre agentúru SITA predseda poslaneckého klubu SaS.Šéf OľaNO Igor Matovič zase pre agentúru SITA uviedol, že po tom ako Danko „prikázal tajne čítať moje listy a po všetkom prenasledovaní a urážkach zo strany Andreja Danka by bolo zrejme prirodzené, aby som prvý žiadal jeho odchod z druhej najvyššej ústavnej funkcie“.Matovič zároveň zdôraznil, že mesiac pred voľbami bude Dankovo tvrdošijné a malomestské zotrvanie vo funkcii až do volieb pre Slovensko prínosnejšie ako jeho odchod. „Budú to symbolické štyri týždne, kedy si všetci, ktorí sa za Andreja Danka roky hanbíme, vypijeme kalich hanby až do dna. Verím, že to pomôže tomu, aby sme ho vo voľbách s fanfárami vyprevadili do minulosti,“ vyjadril sa líder OĽaNO.Medializované informácie o komunikácii Andreja Danka s obžalovanou Alenou Zs. pochádzajú od medzinárodnej siete investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a 28. januára ich zverejnili viaceré spravodajské weby. Alena Zs. údajnú komunikáciu s predsedom SNS potvrdila pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Danko v minulosti vyhlásil, že obžalovanú nepozná.