Danko by uvítal koalíciu strán so štruktúrami, najradšej by vládol sám

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vylúčil z povolebnej spolupráce strany, ktoré podporujú adopcie detí homosexuálmi, rasizmus či popierajú holokaust. V rozhovore pre TASR povedal, že by bol rád, keby po budúcoročných parlamentných voľbách vznikla rozumná koalícia strán, ktoré majú štruktúry.uviedol Danko.Poukázal na to, že v minulosti si nikto nemyslel, že bude v koalícii s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom. Nechcel v nej byť ani s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Skonštatoval však, že ani v budúcnosti inú cestu nevidí, pretože je potrebné, aby vládli "politické strany, ktoré majú usporiadané systémy".Poznamenal, že by najradšej vládol sám.priblížil. Danko si myslí, že problémy dostatočne riešia len pevná ruka a rýchle systémové zmeny, ako to bolo podľa jeho slov pri zákone o politických stranách, ktorý im stanovil finančné limity. Podľa svojich slov by chcel mať dostatočné percentá na to, aby neboli také "handrkovania ako koalície".Myslí si, že Igor Matovič s jeho hnutím OĽaNO rovnako ako liberálna SaS budú čeliť existenčným problémom.dodal.V súčasnosti vidí v spoločnosti viaceré extrémy. Spomína prípadnú spoluprácu koalície Progresívne Slovensko - Spolu s exprezidentom Andrejom Kiskom a predsedom KDH Alojzom Hlinom.tvrdí. Zdôraznil, že sa bude vždy snažiť robiť politiku proti takýmto extrémom.