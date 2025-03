Danko chce diskutovať o straníckej disciplíne a meniť systém krúžkovania vo voľbách

16.3.2025 (SITA.sk) - Predseda SNS Andrej Danko chce v súvislosti s krízou vo vládnej koalícii diskutovať o straníckej disciplíne v parlamente a meniť systém krúžkovania kandidátov v parlamentných voľbách.Ako v nedeľu povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR, poslanci v súčasnosti po zvolení do parlamentu môžu svojvoľne opúšťať strany, za ktoré boli zvolení.„Systém politických strán je taký, že môžu odísť z politickej strany v parlamente,“ zdôraznil Danko s tým, že takíto poslanci následne môžu vznášať rôzne požiadavky. Zákony by sa v tejto súvislosti podľa neho mali zmeniť tak, aby „byť predsedom politickej strany malo vôbec význam,“.Podľa opozičného poslanca Michala Trubana Progresívne Slovensko ) by jediným zmyslom Dankovho nápadu bolo, aby mal moc nad svojimi poslancami. „Toto je teraz problém Slovenska, takúto vec riešiť?,“ opýtal sa.