Migaľovci budú podporovať programové vyhlásenie vlády, ale dohoda s koalíciou sa nerodí ľahko

Dohoda s koalíciou

Diskusia

16.3.2025 (SITA.sk) - Poslanci Samuel Migaľ Ján Ferenčák sú veľmi blízko dohode s vládnou koalíciou, že budú naďalej podporovať vládu. Migaľ to vyhlásil v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza.„Budeme podporovať programové vyhlásenie vlády, pretože sme za neho zahlasovali ako poslanci v parlamente,“ povedal Migaľ.Ako ďalej uviedol, dohoda s koalíciu sa nerodí ľahko. Poukázal pritom na výroky z minulosti, že rebelujúci poslanci čelia vyhrážkam alebo záujmu zo strany bezpečnostných zložiek.„Toto sú naozaj veľmi vážne veci, o ktorých sme rozprávali a za ktorými si stále stojíme,“ zdôraznil poslanec. Doplnil však, že pokiaľ by tieto veci pretrvávali, dohoda by nebola možná.Trojica podľa Migaľa s koalíciou diskutuje, pretože má zodpovednosť za krajinu. „Pretože sme prišli na kandidátke strany (Hlas-SD, pozn. SITA), ktorá nás, bohužiaľ, vyhodila,“ doplnil Migaľ. Dodal, že poslanci chcú plniť sľuby, ktoré dali svojim voličom ako akceptovaný partner vládnej koalície.