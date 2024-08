Danko chce postaviť novú budovu pre Slovenské národné múzeum, o výmene šéfa budú ešte diskutovať

Danko má predstavy o nábreží vzdelávania

Vyjadril sa aj k Šimkovičovej odvolávaniu

12.8.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko si myslí, že lepším riešením ako rekonštrukcia starej budovy Slovenského národného múzea (SNM) za 70 miliónov eur by bolo postaviť novú budovu a starú dať Univerzite Komenského . Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii televízie TA3 V politike „Poďme sa baviť o tom, či nie je lepšie na brehu Dunaja postaviť úplne novú budovu, túto starú budovu dať Univerzite Komenského, aby tam bolo nábrežie vzdelávania. Ak dáme Slovenské národné múzeum školstvu, tak nepotrebuje 70 miliónov eur na vzduchotechniku a rekonštrukciu, ale vedia to študenti využiť, a za tie peniaze efektívne postavíme niečo, čo bude znova sto rokov slúžiť,“ uviedol Danko.Zároveň dodal, že podľa neho je hlúposť aj rekonštrukcia starej budovy Slovenskej národnej galérie za 75 miliónov eur. Na margo budovy Slovenského národného divadla povedal, že je presvedčený, že po určitej rekonštrukcii by umožnila návrat Opery SND.Odvolanému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi a odvolanej riaditeľke Slovenskej národnej galérie Alexandre Kusej šéf národniarov vytýka nehospodárne riadenie im zverených inštitúcií.„To neznamená, že my nechceme rekonštruovať budovy, ale je aj nejaká ekonomická efektivita, a tá zlyhala v tejto branži. Žiaľbohu, človek s umeleckou dušou častokrát nemá ekonomické cítenie,“ hovorí Danko. Zároveň zdôraznil, že ministerstvo kultúry má nárok zákonným spôsobom odvolať predstaviteľov týchto inštitúcií.„My máme právo si vybrať manažérov, ktorí nebudú súčinní s bývalou vládou,“ dodal. Auditmi podľa neho v súčasnosti prechádzajú aj ďalšie kultúrne inštitúcie.Na otázku, či bude odvolaný aj riaditeľ SNM, Danko odpovedal, že má avízo od ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej , že v prípade Slovenskej filharmónie je spokojná, ale v prípade SNM sa „asi budú o tom rozprávať“.