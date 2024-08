Zomrela speváčka Jana Kállayová Šomošiová, známa bola z muzikálov a opier

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.8.2024 (SITA.sk) - Vo veku 61 rokov zomrela v nedeľu 11. augusta operná a operetná speváčka Jana Kállayová Šomošiová. Potvrdil to jej manžel Martin Kállay. Posledná rozlúčka s umelkyňou bude 19. augusta popoludní v bratislavskom krematóriu. Slovenská televízia a rozhlas so zármutkom prijala správu o úmrtí opernej a operetnej speváčky Jany Kállayovej Šomošiovej. Účinkovala v muzikáloch, mnoho rokov spievala napríklad na Novej scéne . Pravidelne spolupracovala so Štátnou filharmóniou Košice ,“ informuje STVR.Jej osobnosť si verejnoprávna televízia pripomenie v pondelok o 17:30 na Dvojke v hudobnom programe Jana Šomošiová a jej hostia.Jana Kállayová Šomošiová sa narodila 26. februára 1963. So spevom začínala v Zlatej bráne v Slovenskej televízii v štúdiu Košice. Vyštudovala operný a koncertný spev v Bratislave. Úprimnú sústrasť rodine vyjadrili viaceré známe osobnosti, medzi inými speváčka Beáta Dubasová , klavirista Richard Rikkon či moderátorka Alena Heribanová.