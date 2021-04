Danko chce predísť konfliktu, má sa stretnúť s ruským veľvyslancom na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa v stredu 21. apríla o 10:00 stretne s ruským veľvyslancom na Slovensku. Ako uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti, dôvodom je to, aby Slovensko predišlo „zbytočnému konfliktu s Ruskou federáciou".Vláda totiž podľa jeho slov robí všetko pre to, aby zo Slovenska vyhostila ruských diplomatov.„Ak k tomu dôjde, problém s ruskou vakcínou Sputnik V už nebude riešiteľný. Je úplne zbytočné, aby sme účelovo vyhosťovali ľudí, ktorí Slovensku nič neurobili. V takom prípade sa ženieme do zbytočného konfliktu s Ruskou federáciou," dodal Danko.