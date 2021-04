Deti sa môžu zapojiť do 21. ročníka projektu Detský čin roka, rátajú sa aj každodenné drobné skutky

Detský

20.4.2021 (Webnoviny.sk) -čin roka (DČR) otvára výzvu 21. ročníka projektu, ktorý sa v tomto roku koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR . V tlačovej správe o tom informovala koordinátorka projektu DČR Magdaléna Fábryová.Správu o dobrých skutkoch detí môže verejnosť zaslať do 30. júna, a to poštou na adresu OZ DČR alebo prostredníctvom webstránky www.detskycin.sk.Ako ďalej Fábryová priblížila, počas apríla zasielajú do škôl výzvu, aby sa deti do tohto projektu zapojili. Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórií: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a novej kategórie – Dobrý čin na nete.„Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale aj každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť,“ doplnila Fábryová.Skutky detí do 15 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí.Koordinátorka projektu zároveň dodala, že na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál so 40 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.Deti a pedagógovia budú pracovať s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú.„Zároveň deti v triedach majú právo dať hlas tým skutkom, ktoré považujú za najcennejšie v každej kategórii,“ doplnila Fábryová. Práveporota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa oceneniečin roka 2021.Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu, budú ocenené na vyhodnotení projektu v decembri 2021.