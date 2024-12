Danko chce spájať a vyzýva na zjednotenie v postoji proti Zelenskému, v principiálnosť Pellegriniho neverí

SNS koalíciu nerozbíja

Rozpoltenosť Hlasu

30.12.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vyzýva na spojenie sa v postoji proti ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému . Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach. Reaguje tým na rozhodnutie Zelenského zastaviť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu.Premiér Robert Fico Zelenskému pohrozil, že ak to bude nevyhnutné, Slovensko recipročne zastaví dodávky elektrickej energie na Ukrajinu. Danko podľa svojich slov neverí v principiálnosť prezidenta Petra Pellegriniho , verí však, že aj v Hlase-SD je mnoho slušných a dobrých ľudí.„Verím, že sa dokážeme zjednotiť aj v postoji proti Zelenskému a že dokážeme jednotne bojovať za Slovenskú republiku. Verím v to, že aj KDH sa vráti zo zblúdilej cesty, pretože každý hlas po budúcich voľbách bude dôležitý,“ vyhlásil.Danko už podľa svojich slov nechce budúci rok počúvať, že za všetky problémy v koalície môže to, že nie je obsadený post predsedu parlamentu. Slovenská národná strana preto v pondelok vydala stanovisko, že na najbližšej schôdzi Národnej rady podporí do funkcie predsedu parlamentu kandidáta strany Hlas-SD.Danko chce urobiť všetko preto, aby súčasnú koalíciu udržal. Ako povedal, Slovenská národná strana z koalície neodchádza, ani ju nikdy nerozbila. „SNS v inej koalícii nemôže byť. V budúcnosti urobím všetko preto, aby došlo ešte k väčšiemu zjednoteniu národných, kresťanských a sociálnych síl,“ uviedol.Šéfovi národniarov vadí, že nikto nie je braný na zodpovednosť za to, čo sa na Slovensku dialo počas predošlých vlád.„To nie je podkopávanie koaličného partnera. Neviem, ako to bude s Migaľom, ale nech je Huliak, aký chce, aspoň je na strane tejto vlády. U Migaľa a Šalitroša mám vážnu obavu, že robia všetko preto, aby tu bola iná vláda,“ uviedol Danko na margo poslancov Hlasu-SD Samuela Migaľa Radomíra Šalitroša , ktorí nepodporili v parlamente viaceré návrhy z dielne koalície.Verí, že líder Hlas-SDu Matúš Šutaj Eštok zvládne situáciu v poslaneckom klube svojej strany. „Žiaľ, tá rozpoltenosť názorov a ideológií je obrovská. Vidíme ju aj v tom, že Hlas nechce hlasovať za zákony o mimovládnych organizáciách a stará sa do rezortných vecí v kultúre, ktoré by mali akurát tak rešpektovať,“ hovorí Danko.