Kosová odmieta tvrdenia, podľa ktorých sa súdna rada kritikou správy o právnom štáte spolitizovala a pridala na stranu vlády

30.12.2024 (SITA.sk) - Tvrdenia opozície, že Súdna rada SR sa kritikou správy Európskej komisie o právnom štáte spolitizovala a pridala sa na stanu vlády sú podľa jej šéfky Marcely Kosovej absolútne nezmysly.Ako povedala v rozhovore pre agentúru SITA, ak by si ktokoľvek z opozičných politikov prečítal stanovisko rady, tak by musel zistiť, že reaguje na fakty. „Že každý náš argument je podporený či už právnou úpravou, rozhodnutím ústavného súdu alebo čímkoľvek iným,“ zdôraznila Kosová.Ako ďalej uviedla, je zvedavá, ako budú opoziční politici teraz komunikovať obsah správ EK o právnom štáte, keď sa zverejnili informácie o stíhaní bývalého eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa „Ja rozumiem, že politicky musia útočiť na súdnu radu, ale vrhá to veľmi zlé svetlo. Nie na nich, lebo na politikov sme zvyknutí, že v záujme toho, aby zaujali občanov, môžu povedať čokoľvek, ale vôbec si neuvedomujú, že tým vrhajú zlé svetlo na súdnu radu,“ skonštatovala Kosová.