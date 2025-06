Danko chce zmenu volebných pravidiel, voľby zo zahraničia vraj narúšajú rovnosť hlasov

8.6.2025 (SITA.sk) - Pri voľbe zo zahraničia by malo byť cieľom napríklad online hlasovanie. Myslí si to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko . Keďže ľudia zo zahraničia hlasujú vopred, podľa jeho názoru prichádzajú títo voliči o časť informácií, ktoré sa môžu objaviť krátko pred voľbami.Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Problém teda vidí v tom, že v prípade hlasovania zo zahraničia sa volič nerozhoduje v deň volieb, ale s väčším časovým predstihom, čo podľa neho ale eliminuje efekt kampane. Cieľom by podľa šéfa národniarov malo byť, aby sa volilo v rovnakom čase na Slovensku aj v zahraničí. "V ten deň môže mať (volič) inú vôľu," uviedol.To, ako to je v súčasnosti, považuje za nelegálne a protiústavné. Považuje za potrebné nájsť spôsob, ako spravodlivo pristupovať k voličom zo zahraničia, a tiež zaistiť, aby sa volilo v jeden deň a na základe komplexných informácií. Je to podľa neho téma do budúcna, o ktorej je potrebné diskutovať. Je toho názoru, že zmeny by mohli priniesť aj väčšiu účasť voličov zo zahraničia.Danko pripomenul, že s koaličnými partnermi Robertom Ficom Smer-SD ) a Matúšom Šutajom Eštokom Hlas-SD ) sa dohodli, že otvoria otázku volebných zákonov. Spomenul napríklad otázku volebnej kaucie. "Osobitnou témou je to, čo som ja osobne zažil, že dostanete ľudí na kandidátke do parlamentu a oni vám povedia, že na vás kašlú," dodal s tým, že ide o otázku imperatívneho mandátu.