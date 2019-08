Danko ďakuje Hlinovi, že robí reklamu stožiaru pred budovou parlamentu

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 19. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) ďakuje predsedovi KDH Alojzovi Hlinovi za to,Danko to povedal v reakcii na vyvesenie kapitánskej výložky na stožiar pri Pečnianskom lese oproti parlamentu.KDH podľa slov svojho predsedu gestom reagovalo na Dankovu iniciatívu postaviť pred parlamentom stožiar so štátnou vlajkou. Hlina priblížil, že stožiar s výložkou stojí priamo oproti parlamentu a Danko zo svojej kancelárie ráno ako prvý uvidí. Predseda KDH súhlasí s vlajkovým stožiarom na hradnom kopci, má však byť proporčný a kvalitný.Stožiar KDH symbolicky chráni Pečniansky les, doteraz bol najvyšší na Slovensku. Kapitánska výložka má na ňom ostať do 1. septembra 2019, keď bude oficiálne vyvesená aj štátna vlajka na stožiari pred parlamentom.Na výstavbu stožiara pred parlamentom vyzbierala Kancelária NR SR všetky potrebné financie na pokrytie prác spojených s výstavbou a inštaláciu stožiara so štátnou vlajkou. Štát tak za práce nezaplatí nič. Konečná suma nákladov je podľa vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana 58.043 eur bez DPH. Na stožiar podľa neho prispelo vyše 100 prispievateľov a vyzbieralo sa okolo 60.000 eur.