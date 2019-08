Rezort dopravy: Dlhodobo zanedbaný stav ŽSR sa dá napraviť postupne

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 19. augusta (TASR) – Do železničnej dopravy sa dlhé roky neinvestovalo, keďže nebola prioritou predošlých vlád. Tento dlhodobo zanedbaný stav na železniciach nie je možné napraviť za tri roky, dá sa to len postupnými krokmi. V reakcii na kritiku stavu železníc zo strany OĽaNO to uviedla hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.Rezort dopravy podľa jej slov nečaká na akýsi, o ktorom hovorí opozícia, ale postupne pracuje na náprave. Zdôraznila, že ministerstvo považuje železničnú dopravu a modernizáciu tratí za kľúčovú a nevyhnutnú. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podľa nej v minulom aj tomto roku získali od štátu o 20 miliónov eur viac ako v časoch, keď na ministerstve pracoval expert OĽaNO na dopravu Jiří Kubáček. Tieto peniaze sú pritom prioritne použité na údržbu a opravu koľají.Ducká zároveň priblížila, že od vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) doteraz bolo zmodernizovaných viac ako 160 kilometrov železničných tratí na hlavných koridoroch.poznamenala.Ďalšie európske peniaze na modernizáciu železníc, približne 380 miliónov eur, podľa nej môže Slovensko čerpať z nového finančného nástroja EÚ CEF (Nástroj na prepájanie Európy). Výsledkom týchto projektov do roku 2023 tak podľa rezortu dopravy bude ďalších takmer 100 kilometrov zmodernizovaných železničných tratí.Ducká zároveň pripomenula, že šetrenie finančných prostriedkov je prvoradou úlohou, ktorú ŽSR odporučil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).podotkla.Poslanec hnutia OĽaNO Ján Marosz na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že takmer tretina všetkých železničných tratí je v zlom a nevyhovujúcom stave. Zlý stav infraštruktúry pritom spôsobuje meškanie vlakov. ŽSR navyše podľa neho v súčasnosti zavádzajú opatrenia na výrazné škrtanie výdavkov na údržbu. Dôvodom má byť podľa Kubáčka nepriaznivá finančná situácia ŽSR. Marosz upozornil, že tento stav môže viesť až ku kolapsu železničnej dopravy na Slovensku.