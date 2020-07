Danko kandidatúru na post predsedu SNS zvažuje, exposlanec Baláž má podporu dvoch krajov

Obíde si Slovensko

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Jedným z kandidátov na post predsedu mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany (SNS) by mal byť exposlanec Národnej rady SR Radovan Baláž . Podporili ho dve krajské organizácie národniarov a to banskobystrická a žilinská.Otvorená zostáva kandidatúra doterajšieho predsedu strany Andreja Danka . „Uvidíme, čo ešte bude,“ vyjadril sa o svojom možnom návrate do politiky pre agentúru SITA a dodal, že Snem SNS sa uskutoční 12. septembra tohto roka.„Nič sa nemení, ale chodím medzi ľudí. Najprv si obídem Slovensko a potom sa nejako vyjadrím,“ uviedol. Dodal, že musí nájsť vnútorný pokoj. Danko je v poslednom období aktívny na sociálnych sieťach.„Potrebujeme stručné a otvorené stanovy. Zbor poradcov pre jednotlivé otázky a funkčný tieňový kabinet. Určite sa vrátime do práce pre Slovensko,“ napísal Danko pred pár dňami na sociálnej sieti.Banskobystrický krajský predseda SNS Štefan Turek k možnej kandidatúre Radovana Baláža povedal, že získal ako kandidát na predsedu strany podporu ich kraja, a že sa tak stalo aj v žilinskej krajskej organizácii.„V prvom rade musíme zmeniť stanovy našej strany. Sú nedobré, treba ich trochu demokratizovať a viac sa priblížiť členom,“ povedal agentúre SITA Turek. Myslí si, že na sneme bude jeden, dvaja kandidáti na predsedu a rozhodne sa medzi nimi. „Dúfam, že to bude férový boj,“ doplnil.Podpredseda SNS Anton Hrnko pripustil, že Danko znovu zabojuje o post predsedu. „Momentálne chodí po Slovensku a viac-menej sa snaží opäť presvedčiť ľudí o tom, čo sa nedá, že je jediným východiskom. Ak strana neurobí zásadnú zmenu na sneme, tak zanikne,“ zhodnotil Hrnko.Zdôraznil, že on v žiadnom prípade nebude kandidovať do vedenia strany. „Zlyhali sme v župných voľbách, potom vo voľbách do Európskeho parlamentu, v prezidentských voľbách a nakoniec aj v parlamentných. Po takomto debakli sa uchádzať o funkciu je odvaha. Osobne si myslím, že toto vedenie, ktoré dostalo SNS na hunt, si už nezaslúži ďalšie pokračovanie,“ mienil Hrnko. Podľa neho si väčšina členov uvedomuje reálny stav v strane a jej pozíciu.Súčasný predseda SNS Danko bol zvolený do funkcie v októbri 2012. Stalo sa tak po tom, čo sa strana vo voľbách v marci 2012 nedostala do parlamentu. Danko vo funkcii nahradil Jána Slotu.V roku 2016 sa národniari do parlamentu vrátili. Stali sa súčasťou vládnej koalície so stranami Smer-sociálna demokracia, Most-Híd a Sieť.V tohtoročných voľbách získala SNS 3,16 percenta hlasov a skončila mimo parlamentu. Tesne po nich Danko oznámil, že všetci predstavitelia strany na sneme dajú svoje funkcie k dispozícii.