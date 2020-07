Užívanie marihuany počas tehotenstva môže súvisieť s problémami so spánkom u detí, hovoria vedci

Potvrdili užívanie

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Užívanie marihuany počas tehotenstva zvyšuje riziko problémov so spánkom u detí . V novej štúdii to tvrdia vedci z University of Colorado Boulder. John Hewitt a vedúci projektu Evan Winiger analyzovali dáta o 11 875 deťoch vo veku 9 a 10 rokov až po ranú dospelosť.Ich matiek sa pýtali, či a ako často počas tehotenstva užívali marihuanu. Odpovedali tiež na otázky týkajúce sa spánku ich detí, ako napríklad, či im nerobí problém zaspať, ako dlho spia, či sa počas noci často budia a podobne.Približne 700 matiek potvrdilo, že v tehotenstve užívali marihuanu. Z nich 184 tak robilo denne a 262 minimálne dvakrát denne.Po zhodnotení ďalších faktorov, akými boli vzdelanie matky, finančný príjem rodiny či rasa, výskumníkom vyšiel jasný výsledok. "Matky, ktoré uviedli, že v tehotenstve užívali marihuanu, výrazne častejšie hlásili klinické problémy so spánkom ich detí," vyjadril sa Winiger.Tie, ktoré často užívali marihuanu, potvrdili, že u ich detí sa častejšie objavili príznaky ospalosti, ako napríklad problém s ranným zobudením a pocit nadmernej únavy počas dňa.Autori priznali, že aj napriek veľkej skúmanej vzorke, má ich štúdia určité nedostatky. "Požiadali sme matky, aby si spomenuli, či fajčili marihuanu pred desiatimi rokmi a aby sa priznali k správaniu, ktoré mnohí neschvaľujú," objasnil Winiger, podľa ktorého je skutočná miera užívania oveľa vyššia.Štúdia priamo nedokazuje, že užívanie marihuany počas tehotenstva spôsobuje problémy so spánkom, stavia však na malom, ale rastúcom počte dôkazov, ktoré vedú práve k takémuto prepojeniu.Jedna menšia štúdia ukázala, že deti, ktoré boli vystavené v tele matky marihuane, sa v noci budili častejšie a ako trojročné mali nižšiu kvalitu spánku . Ďalší výskum zas preukázal, že užívanie marihuany počas tehotenstva malo vplyv na spánok v detstve.Hewitt, Winiger a ich kolegovia v predchádzajúcej práci zistili, že tínedžeri, ktorí často fajčili marihuanu, mali oveľa vyššie riziko vzniku nespavosti v dospelosti."Nová štúdia je jedným z mnohých príkladov pre tehotné ženy a odporúča im vyvarovať sa užívaniu niektorých návykových látok, do tejto skupiny patrí aj marihuana. Pre ich deti to môže mať dlhodobé účinky," uzavrel Hewitt.