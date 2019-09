Danko: Koalícia má pri voľbe kandidátov na sudcov ÚS voľné ruky

Andrej Danko, archívna snímka Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 11. septembra (TASR) - Koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd majú voľné ruky pri hlasovaní o spôsobe voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. V utorok to povedal to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).skonštatoval Danko. Podľa jeho slov počkajú na to, aký spôsob voľby prejde. Zdôraznil, že koaličné strany pri tom majú voľné ruky. Dodal, že následne budú zodpovedne voliť podľa spôsobu, ktorý bude schválený.Na otázku, či je aspoň vôľa zvoliť chýbajúcich kandidátov, odpovedal, že vôľa je vždy.Verejnú voľbu žiada od začiatku opozícia, koalícia presadzovala tajné hlasovanie. Po poslednej voľbe však Most-Híd aj SNS začali hovoriť, že chcú verejné hlasovanie. Smer-SD zotrvával na tajnom hlasovaní. Erik Tomáš zo Smeru-SD nedávno pre TASR pripustil, že Smer-SD by mohol hlasovať aj vo verejnej voľbe, ak sa v parlamente nájde väčšina, ktorá ju odhlasuje. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nedávno zopakoval, že strana trvá na verejnej voľbe.Poslanci budú na septembrovej schôdzi vyberať kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR už v piatej voľbe. O post ústavného sudcu sa uchádza 16 kandidátov. Do plného počtu majú zvoliť ešte štyroch kandidátov.