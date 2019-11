Danko kritizoval Kamenického, prijatie rozpočtu je podľa neho ohrozené

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 19. novembra (TASR) - Prijatie štátneho rozpočtu je ohrozené a môže prísť k provizóriu. Upozornil na to predseda parlamentu a SNS Andrej Danko na utorkovej tlačovej konferencii. Kritizoval ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) aj ministra práce Jána Richtera (Smer-SD). Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vyzval, aby sa na zostavovanie rozpočtu pozrel.So zostavovaním rozpočtu má podľa Danka minister Kamenický problém, hoci sa snaží uspokojiť požiadavky jednotlivých rezortov. Tvrdí, že minister ani predseda vlády neprejavujú záujem o politickú podporu.povedal s tým, že čakal telefonát a iniciovanie stretnutia.Zapovažuje Danko analýzu dosahov. Ako príklad uviedol zavedenie rekreačných poukazov, ktoré podľa neho priniesli podstatne vyšší príjem ako výpadok. Nepáči sa mu aj to, že rezort financií nerieši digitálnu daň. Premiér by sa mal podľa neho inšpirovať českým náprotivkom Andrejom Babišom, a to v opatreniach v oblasti efektívneho výberu daní.povedal Danko s tým, že nevidí žiadnu činnosť. Môže sa podľa neho stať, že rozpočet budú musieť stiahnuť a upravovať. Danko nechcel jednoznačne povedať, či SNS rozpočet podporí alebo nie.Ministra Richtera zase upozornil, že ak nenájde spôsob, ako bude Sociálna poisťovňa vyplácať minimálne dôchodky, bude mať problém s dôverou SNS.zhrnul. Vidí v tom politický úmysel.