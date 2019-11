Za ľudí chce vytvoriť koalíciu s PS-Spolu, SaS, KDH a OĽaNO

Na archívnej snímke zľava podpredsedovia strany Michal Luciak, Vladimír Ledecký a Veronika Remišová, predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, podpredsedovia Jana Žitňanská a Juraj Šeliga. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 19. novembra (TASR) - Strana Za ľudí navrhuje vytvoriť koalíciu so stranami a hnutiami PS-Spolu, SaS, KDH a OĽaNO nazvanú Blok zmeny. Strana pre TASR uviedla, že stále rokuje o jej vytvorení. Exprezident a predseda Za ľudí Andrej Kiska absolvoval za posledný týždeň niekoľko stretnutí so všetkými demokratickými opozičnými stranami.uviedla Za ľudí.SaS je pripravená ísť do zmysluplnej koalície spovedal pre TASR predseda SaS Richard Sulík.Za ľudí tvrdí, že ak niektorá z opozičných strán ostane mimo Bloku zmeny, je ohrozená jej účasť v parlamente. Podotkla tiež, že opozícii môžu potom chýbať hlasy na vytvorenie vládnej koalície.Voľby do národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.