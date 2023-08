Danko nás vedel vždy prekvapiť, reagujú smeráci na jeho slová

Dohody o povolebnej spolupráci

Podobnosť sociálnych programov

28.8.2023 (SITA.sk) - Ak by strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) vyhrala voľby a zostavila vládu, jej predseda Robert Fico by ašpiroval na post premiéra.„Ako predseda Smeru-SSD veľmi jasne vyhlasujem, že pokiaľ Smer-SSD vyhrá nasledujúce parlamentné voľby a budeme schopní zostaviť väčšinovú koalíciu, budem sa štvrtýkrát uchádzať o post predsedu vlády SR,“ uviedol predseda Smeru v statuse na sociálnej sieti strany.Strana doplnila, že vláde bude po voľbách predsedať alebo predseda víťazného politického subjektu, alebo predstaviteľ inej strany, ktorá napriek tomu, že nevyhrá, bude schopná zostaviť koalíciu, ktorá bude mať väčšinu.Strana v statuse zároveň vyvrátila existenciu politických dohôd o povolebnej spolupráci, o ktorých hovoril predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v nedeľných politických diskusiách. „Predseda SNS Andrej Danko nás vždy vedel prekvapiť…," konštatuje Smer-SD.Strana však zároveň uviedla, že sa dlhodobo a otvorene vyjadruje za spoluprácu so stranou Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) , vzhľadom na podobnosť sociálnych programov, a aj preto, že sú sesterskými stranami v Strane európskych socialistov.„Smer-SSD rovnako otvorene oceňuje konštruktívnu spoluprácu so SNS pod vedením A. Danka v rokoch 2016 – 2020. Smer-SSD želá SNS, aby vysoko prekročila päťpercentnú hranicu v nasledujúcich voľbách," dodal Smer.Predseda SNS Danko v nedeľu v diskusnej relácii TV Markíza Na telo povedal, že verí, že SNS pôjde do vlády so stranami Smer-SD a Hlas-SD. Predseda národniarov tiež tvrdil, že tieto dve strany sú dohodnuté na tom, že budúcim premiérom bude predseda Hlasu Peter Pellegrini Hlas-SD v reakcii na Dankove výroky uviedol, že ich strana s nikým neuzatvára dohody o povolebnej spolupráci. Zdôraznil, že žiadne takéto dohody neexistujú.„Naším jediným cieľom je získať vo voľbách čo najsilnejší mandát na budovanie silného štátu, ktorý dokáže skutočne pomôcť ľuďom," uviedol Hlas a doplnil, že iba voličstvo vo voľbách rozhodne ako o zložení budúcej vládnej koalície, tak aj o tom, kto bude premiérom.