Sudca Chalupka nevysvetlil majetok vyše 670-tisíc eur na synových účtoch, čaká ho disciplinárka

Majetkové pomery sudcu

Usporiadanie dedičstva

28.8.2023 (SITA.sk) - Sudca Krajského súdu v Bratislave Milan Chalupka bude čeliť disciplinárnemu konaniu. Podľa uznesenia Súdnej rady SR totiž hodnoverne nevysvetlil pôvod svojho majetku.Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Najvyššieho správneho súdu SR, pred disciplinárny senát by sa mal sudca postaviť 4.októbra. Šéf Súdnej rady SR Ján Mazák v rámci disciplinárneho návrhu pre sudcu požaduje odvolanie z funkcie.Súdna rada sa podľa článku Denníka N z februára tohto roku majetkovými pomermi sudcu zaoberala po podnete Národnej kriminálnej agentúry , ktorá si všimla, že sudca v decembri 2020 založil v banke dva účty pre synov a dovedna na nich mali vyše 670-tisíc eur.„Súdna rada mala pred hlasovaním k dispozícii vyše päťsto strán dokumentov. Podľa Mazáka celý tento materiál bol dostatočným základom pre disciplinárne konanie," uviedol denník.Pokiaľ ide o spomenutú čiastku 670-tisíc eur, podľa denníka sudca vysvetľoval súdnej rade, že peniaze na účte jeho synov sú vlastne čiastočným usporiadaním dedičstva po jeho rodičoch.„S bratom sa totiž nevedel dohodnúť, kto čo bude po nich dediť. A tak obaja museli dať rodičom to, čo do nich „investovali“, a tí sa následne rozhodli, kto z nich zdedí peniaze a kto nehnuteľnosti," doplnil denník s tým, že sudca komisiu presviedčal, že peniaze na účtoch jeho maloletých detí v skutočnosti patria jeho rodičom. Kontrolnú komisiu a následne ani členov súdnej rady však nepresvedčil.